Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo preside el Comité de Dirección del PP. Diego Puerta / PP

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

Los populares creen que la ministra de Igualdad «debería sentir vergüenza» y anuncian para este fin de semana una reunión de sus presidentes autonómicos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:25

En un momento en que la masacre de Palestina había devuelto la iniciativa política al Gobierno, el PP ha encontrado en la crisis de las ... pulseras antimaltrato una gran oportunidad para volver a marcar la agenda. Los populares consideran que el Gobierno ha cometido una «negligencia culpable» y ha exigido este lunes de nuevo a Pedro Sánchez que destituya a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  3. 3 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  7. 7 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  8. 8 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras