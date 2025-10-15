Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Bordera, esta mañana en Les Corts. José Cuéllar

El PP valenciano recibe al diputado que fue en la flotilla: «¡Qué gordito has salido de Auschwitz!»

Bronca entre la bancada popular y la de Compromís en el retorno de Juan Bordera al hemiciclo después de su repatriación desde Israel

Burguera

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:05

Comenta

La presencia de Juan Bordera, diputado de Compromís, en la Flotilla a Gaza, sirvió durante el mes pasado para 'valencianizar' en Les Corts el conflicto ... en Oriente Medio. Hubo en las sesiones y reacciones en los pasillos comentarios de todo tipo, de apoyo total por parte de la izquierda, tibiza desde el PP (si bien el propio presidente Mazón llegó a reclamar, en el último pleno, la vuelta sin incidencias de los valencianos arrestados por Israel en su singladura hacia territorio palestino) y la mofa de Vox (su síndic, José María Llanos, tildó la iniciativa como «el crucero del amor»). Y este miércoles, Bordera ha vuelto después de su repatriación, y ha sido recibido con división de opiniones y bronca.

