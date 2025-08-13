Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

Bendodo defiende la gestión de las comunidades del PP y carga contra el Gobierno

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

Con España ardiendo por los cuatro costados -el Gobierno cifra en 14 los incendios, que afectan a siete comunidades autónomas-, la responsabilidad por la gestión ... de su extinción vuelve a convertirse en motivo de disputa política. El PP focaliza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de visita en Almería, las críticas por la situación, especialmente por los mensajes en tono jocoso que realizó el pasado lunes por la noche relacionando los incendios en Cádiz con el lugar de veraneo del presidente de la Junta de Castilla y León. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, le ha instado este miércoles a «pedir perdón» o dimitir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  4. 4

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  5. 5 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  6. 6 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  7. 7

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  8. 8 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  9. 9

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  10. 10 Amaia Montero se deja ver radiante, disfrutando del verano y «sin problemas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir