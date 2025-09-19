El PP exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

El PP va a pedir en el Congreso la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su cese por los fallos de las ... pulseras antimaltrato, que según los populares, «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores». Además, exigen al Gobierno información sobre las medidas que ha adoptado para «solventar cuanto antes los graves perjuicios ocasionados a las víctimas».

Los populares denuncian los graves errores del sistema Cometa, encargado de la gestión de las pulseras antimaltrato. Estas pulseras «se compraron en Ali Express», los violadores se las pueden quitar «con más facilidad» y «en la migración de datos, se han perdido todos los anteriores al 20 de marzo de 2024», lo que ha provocado «multitud de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», critican desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El PP, principalmente, culpa a la ministra de Igualdad, de seguir con la licitación pese a haber sido advertida de los problemas de los problemas de estas pulseras por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Es una negligencia absoluta por parte del ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo. Son mujeres que se creían seguras y realmente no lo estaban», ha afirmado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras«, ha continuado Muñoz, que ha calificado la »negligencia« del Ministerio como »absoluta« porque »no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado».