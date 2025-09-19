Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en la sede del ministerio. EP

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

Bolaños sale al paso de los fallos en el sistemas de protección de las víctimas de violencia de género y Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, admite un error «que se detectó»

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:52

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  6. 6 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  7. 7

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  8. 8 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  9. 9

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»