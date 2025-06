El PP arremete contra el Estado «plurinacional» y censura la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi

Más leña al fuego. El PP ha hecho pública la ponencia política que presentará en su XXI congreso nacional y que podría agrandar todavía más ... la sima con el PNV. Los populares tratan de romper con las políticas que ha planteado el actual Gobierno central de PSOE-Sumar con el apoyo de sus socios de investidura y arremete directamente contra la España «plurinacional», las transferencias de competencias como la Seguridad Social -pendiente de llegar a Euskadi- o el euskera. Este último tema ha sido precisamente uno de los que más ha incendiado la relación entre los dos partidos tras el desplante de Ayuso al lehendakari Imanol Pradales. Aunque los populares guipuzcoanos también han sido críticos con la presidenta madrileña.

El congreso de los populares que se celebrará del próximo 4 al 6 de julio en Madrid llegará con la política nacional envuelta en el torbellino del caso Cerdán-Abalos. El PSOE se encuentra en una situación delicada y los populares se afanan en hacer sangre. En su ponencia política cargan directamente contra los socialistas por «asumir como propia una mutación constitucional que pretende hacer de España un Estado plurinacional, de corte confederal». Algo que provocará, según el PP, «un Estado de derecho más débil, unas instituciones cada día menos neutrales, la separación de poderes en entredicho, el principio de igualdad maltrecho y la quiebra de la solidaridad entre españoles». O lo que es lo mismo, aseguran, «el bienestar de la mayoría ha quedado supeditado al interés de una única persona». En referencia al presidente del gobierno Pedro Sánchez.

En esa «quiebra de solidaridad entre españoles» los populares se explayan y son muy concretos. «El marco competencial no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias», dicen, para añadir que «el núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación». Algo que choca directamente con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para la investidura de Sánchez, un pacto con el que el Gobierno central se comprometía a completar el Estauto de Gernika antes del final de este año.

Los populares enumeran en esas materias «indelegables» la «política exterior, la defensa, la inmigración, la administración de justicia o la Seguridad Social». En esta última materia Gobierno Vasco y central han avanzado esta misma semana tras la reunión mantenida este miércoles por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena y su equipo, con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, para abordar el traspaso del subsidio por desempleo y la prestación contributiva de desempleo.

La ponencia política defiende vetar estos traspasos para ·dotar de seguridad jurídica y estabilidad, además de impedir chantajes de formaciones separatistas«. »El Gobierno central no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberían ser transferidos anual y automáticamente por ley«, critican los populares con dureza. Además, añaden que »nuestro peculiar modelo de descentralización política está siendo gravemente dañado por la persistente actuación desintegradora del Gobierno y las minorías parlamentarias«.

El euskera

No hay mención explícita al euskera en la ponencia política del PP, pero sí a las lenguas cooficiales. No es una cuestión menor tras el desplante de Ayuso en la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari Imanol Pradales comenzó a hablar. También el de otros mandatarios populares que no se pusieron los pinganillos para entender al lehendakari. Unas conductas que Pradales ha criticado en las últimas con severa dureza. Tanta marejada provocaron las acciones de Ayuso que el portavoz en las Juntas Generales del PP, Mikel Lezama, le recriminó su «show»: «¿Para qué se mete en las cosas de Euskadi?».

«La lengua no puede ser una traba, sino un mérito para acceder a la función pública», dice el documento de los populares, que en Euskadi ya se han mostrado en contra de los requisitos lingüísticos para acceder a la administración pública. Y apelan a la educación también al señalar que «aseguraremos que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje completo del español en todas las etapas del sistema educativo y garantizaremos el derecho a usarlo en todos los ámbitos».

En todo caso, el PP afirma que «la diversidad de las lenguas de España es una manifestación de nuestra riqueza cultural que debemos preservar y potenciar». Y apuntan que «velaremos por el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados y mantendremos la posibilidad de uso lenguas cooficiales en el Senado». Cabe recordar que los partidos nacionalistas, entre ellos PNV y EH Bildu, abandonaron hace una semana la Cámara alta tras un dicurso «beligerante» de uno de los senadores del PP contra el euskera.