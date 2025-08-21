Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP. E. P.

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:42

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  4. 4 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  5. 5

    Muere una niña de un año en un accidente en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  6. 6

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  7. 7 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  8. 8 Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»