Podemos cierra un acuerdo para apoyar la reforma fiscal de PNV y PSE

Podemos Euskadi cierra un acuerdo para apoyar la reforma fiscal con PNV y PSE. Según ha podido saber este periódico a través de fuentes conocedoras ... del proceso de negociación, la formación morada ha cerrado un pacto con jeltzales y socialistas que se han hecho público este jueves a en una rueda de prensa de urgencia que convocada por la formación morada en Vitoria. Este es el segundo acuerdo al que llega Podemos con los dos partidos de gobierno y tendrá que volver a preguntar a sus bases si dan por buenas las nuevas modificaciones que se añadirán al proyecto económico.

Este pacto choca de lleno con las directrices recibidas por la dirección estatal de Ione Belarra, que como adelantó este periódico, frustró con sus intervenciones hace una semana la posibilidad de que Podemos Euskadi apoyase la reforma en primera instancia. El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero y la integrante de la mesa de negociación fiscal y portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, han comparecido en Vitoria para dar los detalles sobre este acuerdo.

Las medidas que los tres partidos han acordado sumar al proyecto introducen novedades en el IRPF (que grava la renta del contribuyente) y el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios empresariales). También en las EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria), cuya fiscalidad se endurece en el rescate. En el IRPF, aumenta la reducción por trabajo hasta 8.000 euros y se crea una nueva deducción de 200 euros para las viudas. En Sociedades aumenta la tributación mínima del 15 al 17% y cuando haya beneficios extraordinarios, subirá del 24 al 28%.

Vaquero se ha felicitado que «el acuerdo beneficiarán a un total de 1.038.841 personas en Euskadi, lo que supone el 47% de la población vasca. Podemos Euskadi ha introducido al proyecto 27 medidas que favorecen a las rentas bajas y al tejido productivo más vulnerable, revierten la pérdida de recaudación logrando que paguen más quienes más tienen, e impulsan la salida de vivienda al mercado de alquiler, entre otros objetivos». Y ha añadido que «por primera vez se abre una brecha en la estructura del sistema fiscal vasco, posibilitando que las rentas por debajo de los 20.000 euros, que no pagarán impuestos, reciban de las haciendas forales hasta el 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler».

En materia de vivienda, Podemos ha destacado que «se hace frente a la grave emergencia habitacional desde la fiscalidad impulsando la salida de vivienda al mercado del alquiler». Y para eso, se destinarán «21 millones de euros para poner en marcha una batería de medidas que afectan a más de 111.000 personas en Euskadi». Vaquero también ha dicho que «las rentas altas no podrán acceder a las deducciones por vivienda. Este límite en la renta provoca una recuperación de 18 millones de euros. Así mismo, la reconfiguración de la tarifa del ahorro que pasa del 25% al 28%, provoca no sólo que no se pierdan cuatro millones de recaudación, sino que se recuperen 10».

Asimismo, han explicado en Vitoria que «la limitación de la exención a las EPSV que se rescatan en forma de capital incrementará la recaudación en tres millones». Y han añadido que «el incremento del tipo mínimo efectivo en el impuesto de Sociedades, que pasa del 15% al 19%, así como el incremento de tipos para los beneficios extraordinarios».

Intervención de Madrid

La secretaría general de Podemos intervino directamente hace dos semanas para frenar el preacuerdo fiscal que había alcanzado la formación morada con jeltzales y socialistas y que había sido apoyado por el 46% de sus militantes frente a un 43% en contra en una consulta interna. Desde Madrid hablaron directamente con Vaquero tras mantener una conversación con un dirigente de EH Bildu que les transmitió su inquietud por los efectos a medio plazo de este pacto que puede suponer en Euskadi.

Si finalmente las bases de Podemos vuelven a dar el visto bueno al acuerdo y los morados respaldan el proyecto económica en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Araba y Gipuzkoa, el PSE habrá logrado girar a la izquierda una reforma fiscal que el PNV veía con mejores ojos aprobar con el PP. Los socialistas vetaron la posibilidad de un pacto con los populares, a pesar de que el lehendakari les haya tendido la mano hasta el pasado viernes. En la izquierda quien parece quedarse fuera es EH Bildu, que ha pedido la retirada del proyecto y las Juntas deberán debatir en un pleno de enmienda a la totalidad que no saldrá adelante.

También parece confirmarse que el ultimátum lanzando la semana pasada por el PNV a todos los grupos de la oposición para llegar a un pacto sobre las bases firmadas con Podemos en el acuerdo que los propios morados desecharon no era un último movimiento. Ya que los propios jeltzales han acabado aceptando más modificaciones en su proyecto para que la norma pueda salir adelante.

El acuerdo frustrado

La dirección de la formación morada justificó el pasado 3 de marzo a través de un comunicado la negativa mostrada al primer acuerdo que alcanzaron con jeltzales y socialistas. «No es concluyente al no existir una mayoría suficiente, unido a la baja participación –25%–», afirmaron. De este modo, apuntaron «que ahora mismo no se puede llegar a un acuerdo en base a la propuesta presentada por PNV y PSE». Tras esa situación, los morados pidieron cambios «estructurales» que se sumasen a la quincena de medidas que ya habían acordado con jeltzales y socialistas. Las nuevas concesiones de PNV y PSE han girado ahora la posición de Podemos y han abierto al puerta al acuerdo.

El apoyo de Podemos es imprescindible para que jeltzales y socialistas saquen adelante la reforma fiscal en Gipuzkoa y Araba, donde los Gobiernos forales de jeltzales y socialistas están en minoría y necesitan el apoyo de por lo menos uno de los partidos de la oposición. No así en Bizkaia, donde PNV y PSE tiene la mayoría absoluta y podrían aprobar la norma sin ningún respaldo. Una situación que no se produciría para evitar una desarmonización fiscal entre los tres territorios históricos.