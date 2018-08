Podemos, en busca de la tercera candidata Tras el anuncio de Pili Zabala de que abandona la política, el partido morado se enfrenta de nuevo al reto de buscar otra mujer y acertar ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 14 agosto 2018, 07:15

A la tercera va la vencida. Podemos Euskadi quiere otro nombre de mujer como candidata a lehendakari. Lo dijo ayer Lander Martínez, secretario general de la formación, que en principio se autodescarta. El anuncio de Pili Zabala de su adiós a la política al final de la legislatura, en una entrevista en exclusiva en este periódico el pasado jueves, provocó un debate que se extendió más allá del seno de su partido y llegó también al Parlamento Vasco.

No ha podido ser con Pili Zabala, como tampoco pudo ser con la jueza Garbiñe Biurrun. A partir de ahora, la formación morada se enfrenta ante el difícil reto de acertar con otro candidato o, preferiblemente, candidata. «Pili deja una buena huella. Sabía de sus intenciones y la respeto... Hay cosas de la política que no le han gustado. Creo que es normal, hay cosas que a mí tampoco me gustan», confesó ayer el también portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos en Radio Euskadi.

La marcha de Zabala deja a su partido huérfano de caras reconocidas y con prestigio, y evidencia asimismo la dificultad de la formación de los círculos para consolidar un cartel electoral estable en Euskadi.

Martínez aspira a contar con cien ediles tras las municipales Contar con un total de cien concejales en Euskadi. Esa es la cifra a la que aspira Lander Martínez, una vez celebradas las elecciones municipales de mayo de 2019. El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos volvió a asegurar ayer que concurrirán a los próximos comicios en coalición con Ezker Anitza y Equo. A su juicio, la conformación de ese bloque electoral y político es «cada vez más fuerte y consistente, tal y como se está demostrando en el Parlamento Vasco». Ahora solo falta concretar el nombre de la coalición de cara a los comicios y, aunque todavía está sin cerrar, todo apunta a que repitan con Elkarrekin Podemos.

El fichaje de Garbiñe Biurrun se esfumó antes de hacerse realidad. Era abril de 2016. Entonces Nagua Alba era la secretaria general de Podemos Euskadi. Ella nunca se postuló como candidata, pero abrió la vía para que la jueza tolosarra fuese la aspirante a lehendakari. Podemos ofrecía a la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco la candidatura en busca del voto transversal. Mujer, euskaldun, bien vista en el mundo del progresismo vasco, ligada a movimientos sociales, además de estar implicada en el intento de construir un proceso de paz en Euskadi, la jueza podría ser la mejor de las apuestas del partido de los círculos para articular en torno a su figura un gobierno de cambio en Euskadi. Sin embargo, contra todo pronóstico Biurrun dijo que no. Una decisión que cayó como un jarro de agua fría en la dirección vasca. Su nombre había suscitado consenso y muy altas expectativas.

Tras la decepción con la jueza, Pili Zabala fue finalmente el nombre que la dirección de Nagua Alba se sacó de la manga, y que supuso un golpe de efecto por tratarse de una víctima de los GAL con un discurso constructivo. Con su elección, Podemos cumplía con los requisitos que se había fijado para su candidatura: mujer, euskaldun y persona reconocida en la política vasca. Una decisión que venía con el visto bueno de la dirección de Pablo Iglesias. Ahora, Martínez debe enfrentarse, por tercera vez, a la búsqueda de un nuevo nombre.