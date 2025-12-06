El PNV urge a Sánchez en el Día de la Constitución a materializar las transferencias «cuanto antes»

En el 47 aniversario de la Constitución, el PNV reivindica al Gobierno central abrir el debate sobre la reforma y la actualización de la Constitución ... para cumplir con el Estatuto de Gernika. Así lo ha afirmado esta mañana Maribel Vaquero, que ha interpelado al presidente Pedro Sánchez a materializar las transferencias pendientes a Euskadi «cuanto antes». La portavoz de la formación jeltzale en el Congreso de los Diputados ha aprovechado el Día de la Constitución para presionar al Ejecutivo con los traspasos pendientes. En este sentido, ha urgido a Sánchez a dar el «aldabonazo necesario» para cumplir el Estatuto porque, a su juicio, «la voluntad se demuestra con hecho. Lo que pedimos al presidente es que interceda y ponga toda su voluntad para que las transferencias sean materializadas ya».

«El principal reto de la Constitución española sigue siendo la falta de reconocimiento de las naciones dentro del Estado y el derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente. Cinco décadas después, para los partidos estatales, incluso para aquellos que dicen defender la plurinacionalidad, esto sigue siendo tabú». Así ha expresado Vaquero, la principal reivindicación del PNV respecto a la Carta Magna, un texto que la formación jeltzale no respaldó en 1978.

Inviolabilidad del rey

Vaquero ha señalado también que, como reflejo de que la Constitución no ha sabido adaptarse a los tiempos, siguen vivas otras reclamaciones nacionalistas. Así, ha señalado «la supresión del artículo 155, que no incluya dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento jurídico ni la integridad territorial o la inviolabilidad de la figura del rey». «La última aparición en escena del rey emérito, su libro y sus mensajes nos hacen reafirmarnos en esta postura», ha insistido.

En sus declaraciones desde el Gipuzku Buru Batzar, en Donostia, en euskera y castellano, la portavoz jeltzale ha criticado que los partidos estatales «reinterpretan la Constitución en perjuicio del autogobierno y las instituciones» de Euskadi. También quienes abogan por la plurinacionalidad «llevan al Congreso leyes que permanentemente comprimen nuestras competencias, nosotros pedimos bilateralidad y el Estado ofrece uniformidad», ha censurado la dirigente jeltzale. Por eso, ha explicado, es importante la labor del PNV en el Congreso: «Vigilamos que no restrinjan las competencias que nos corresponden y nos permiten gestionar mejor nuestros servicios públicos».

Por último, ha recordado que el principal incumplimiento es el del Estatuto de Gernika y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «una oportunidad de darle un impulso», cumpliendo a su vez con el acuerdo de investidura: «Estamos a tiempo. El presidente Sánchez tiene que dar el aldabonazo necesario para su cumplimiento».