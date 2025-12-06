Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. Borja Luna

El PNV urge a Sánchez en el Día de la Constitución a materializar las transferencias «cuanto antes»

Vaquero aprovecha la conmemoración de la Carta Magna para presionar al Gobierno con los traspasos pendientes

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:14

Comenta

En el 47 aniversario de la Constitución, el PNV reivindica al Gobierno central abrir el debate sobre la reforma y la actualización de la Constitución ... para cumplir con el Estatuto de Gernika. Así lo ha afirmado esta mañana Maribel Vaquero, que ha interpelado al presidente Pedro Sánchez a materializar las transferencias pendientes a Euskadi «cuanto antes». La portavoz de la formación jeltzale en el Congreso de los Diputados ha aprovechado el Día de la Constitución para presionar al Ejecutivo con los traspasos pendientes. En este sentido, ha urgido a Sánchez a dar el «aldabonazo necesario» para cumplir el Estatuto porque, a su juicio, «la voluntad se demuestra con hecho. Lo que pedimos al presidente es que interceda y ponga toda su voluntad para que las transferencias sean materializadas ya».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV urge a Sánchez en el Día de la Constitución a materializar las transferencias «cuanto antes»

El PNV urge a Sánchez en el Día de la Constitución a materializar las transferencias «cuanto antes»