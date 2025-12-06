Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los congregados han colocado banderas de España e ikurriñas con lemas en favor de la Constitución.

Constitucionalistas se manifiestan en San Sebastián en favor de la Carta Magna

Representantes políticos y víctimas de ETA instan a la ciudadanía vasca «a volver al pacto constitucional»

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:13

Un grupo de constitucionalistas se ha reunido este mediodía en Donostia portando banderas españolas, para reivindicar la Constitución y hacer un llamamiento a los ciudadanos ... vascos para «que valoren y defiendan la Carta Magna, que ha hecho de nuestro país una democracia, parte integrante de la Unión Europea». Cristina Cuesta, cuyo padre, Enrique Cuestas, delegado de Telefónica, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, ha intervenido en el acto y se ha dirigido a los allí presentes para lamentar que «en estos últimos años España está inmersa en una grave crisis política e institucional que se manifiesta en un clima de violencia verbal, de ruptura del país y de enfrentamiento entre los líderes políticos que se ha trasladado a los propios ciudadanos de a pie».

