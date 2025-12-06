Constitucionalistas se manifiestan en San Sebastián en favor de la Carta Magna Representantes políticos y víctimas de ETA instan a la ciudadanía vasca «a volver al pacto constitucional»

Los congregados han colocado banderas de España e ikurriñas con lemas en favor de la Constitución.

Sábado, 6 de diciembre 2025

Un grupo de constitucionalistas se ha reunido este mediodía en Donostia portando banderas españolas, para reivindicar la Constitución y hacer un llamamiento a los ciudadanos ... vascos para «que valoren y defiendan la Carta Magna, que ha hecho de nuestro país una democracia, parte integrante de la Unión Europea». Cristina Cuesta, cuyo padre, Enrique Cuestas, delegado de Telefónica, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, ha intervenido en el acto y se ha dirigido a los allí presentes para lamentar que «en estos últimos años España está inmersa en una grave crisis política e institucional que se manifiesta en un clima de violencia verbal, de ruptura del país y de enfrentamiento entre los líderes políticos que se ha trasladado a los propios ciudadanos de a pie».

A su juicio, la existencia de España como nación «está amenazada por el extremismo de los nacionalismos catalán y vasco, secundados por los partidos de extrema izquierda y avalados por el PSOE de Pedro Sánchez». En este sentido, ha reivindicado «volver a la moderación y al pacto constitucional, a realizar las reformas necesariasde forma consensuada, a mantener la unidad de la nación española base de nuestras libertades y de nuestra prosperidad». El acto, que ha tenido lugar en los jardines de Alderdi Eder a las doce del mediodía, ha reunido a un grupo de miembros de la Plataforma Constitucionalista, entre cuyos firmantes se encuentran gente del PP, del PSE y de la antigua UPyD, como Muriel Larrea, Borja Corominas, Nicolás Redondo Terreros, María San Gil, Gorka Maneiro o Rosa Díez, así como escritores, víctimas de ETA y representantes de otros ámbitos como Iñaki Ezkerra, Ana Iríbar y Albino Machado.

