El PNV mantendrá la doble vuelta para elegir sus cargos pero quiere digitalizar las votaciones

En la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías el PNV ha decidido también actualizar sus proceso de elección de cargos, tanto internos ... del partido como candidatos electorales, marcados históricamente por sus largos plazos y su complejidad. Una dilatación de tiempos que se quiere acortar de los más de dos meses actuales a apenas tres semanas, manteniendo las dos vueltas de votación actuales pero modernizando y digitalizando el sistema de elección para rematarlos en menos de un mes, con el reto de culminarlos en tres semanas.

Los últimos procesos de elección de las ejecutivas territoriales del PNV y, sobre todo, la renovacion a principios de año del Euzkadi Buru Batzar, han evidenciado que el modelo actual estaba desfasado para los tiempos que corren. La pugna entre Aitor Esteban y Andoni Ortuzar por la presidencia del partido, con el guipuzcoano Markel Olano como tercer aspirante en la primera vuelta, evidenció que lo prolijo del proceso suscitaba entre la militancia dudas y especulaciones, al tardarse en conocer oficialmente los resultados de las votaciones de los batzokis, que luego debían ser revisadas por la comisión de garantías, sumadas y trasladadas a la militancia.

Los afiliados se enteraban muchas veces por los medios de comunicación de los resultados y en casos de enfrentamiento entre aspirantes, la sobreexposición mediática acababa por desgastar al propio partido. Por ello, el nuevo presidente, Aitor Esteban, y el EBB han decidido cambiar, tal y como han informado a las organizaciones municipales en el borrador de nuevos estatutos internos elaborado por un equipo de trabajo, que recoge ya la necesidad de recortar a «treinta días como máximo» estos procesos de elección de cargos.

Ahora serán las bases del partido las que deben estudiar estas propuestas, hasta el día 4 de noviembre. Posteriormente los nuevos estatutos se refrendarán en una nueva asamblea general prevista para el 13 de diciembre en Vitoria y que supondrá un apéndice de la asamblea general de finales de marzo en Donostia que entronizó a Esteban.

Otras novedades

Otra de las novedades de los nuevos estatutos será la creación de la figura del 'simpatizante' o 'alderdizale', que no sustituye a la de afiliado o militante que paga la cuota, pero que sí regulará la participación de personas que sin ser afiliadas si se implican en la vida interna del partido aportando en los debates ideológicos como la política de alianzas o los proyectos estratégicos. Eso sí, no podrán votar en los procesos internos de elección de cargos del partido o de candidatos electorales, que seguirán limitados a las personas con carné.