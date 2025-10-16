Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga, el líder del partido, Aitor Esteban, y el lehendakari. Gorka Estrada

El PNV mantendrá la doble vuelta para elegir sus cargos pero quiere digitalizar las votaciones

Aspira a recortar a tres semanas los ahora largos y complejos procesos de elección y pretende impulsar la figura del «simpatizante» ante la dificultad de los partidos para captar afiliados

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:19

En la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías el PNV ha decidido también actualizar sus proceso de elección de cargos, tanto internos ... del partido como candidatos electorales, marcados históricamente por sus largos plazos y su complejidad. Una dilatación de tiempos que se quiere acortar de los más de dos meses actuales a apenas tres semanas, manteniendo las dos vueltas de votación actuales pero modernizando y digitalizando el sistema de elección para rematarlos en menos de un mes, con el reto de culminarlos en tres semanas.

