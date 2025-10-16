Goia renuncia hoy a la alcaldía tras su último pleno sobre la gestión en Donostia

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, presentará hoy su renuncia al frente del Ayuntamiento, tal como lo anunció el pasado 2 de octubre. ... Lo hará en un pleno extraordinario de la Corporación en el que también dejará de ser concejal. La sesión vendrá precedida por un pleno municipal extraordinario para debatir el estado de la ciudad a partir de las diez de la mañana. Es el pleno de la denominada 'Declaración Política General' que servirá al alcalde saliente para hacer balance de su gestión en los últimos diez años como máximo responsable de gobiernos de coalición entre el PNV y el PSE.

El pleno servirá también al socio de gobierno de los jeltzales, el PSE, para fijar posición en la nueva etapa que se abre. Será la portavoz socialista Ane Oyarbide la que lleve la voz cantante. La cita también retratará la estrategia de los restantes grupos municipales, en especial de EH Bildu como principal partido de la oposición y del PP. Goia aprovechará su renuncia para realizar una intervención personal de despedida como alcalde. En la sesión también renunciará al cargo de concejal del PP Jorge Mota.

La salida de Goia supondrá la elección inmediata como alcaldesa accidental de la ciudad de la primera teniente de alcalde y concejala delegada de Urbanismo, Nekane Arzallus, del PNV. Será la primera vez en la historia que San Sebastián tiene una mujer alcaldesa, si no se tienen en cuenta las ocasiones en las que las tenientes de alcalde han ocupado la alcaldía en funciones de la ciudad durante las vacaciones de los diferentes regidores.

El período transitorio finalizará el próximo 29 de octubre, en un pleno de elección de nuevo alcalde en la persona del actual concejal delegado de Cultura, Turismo y Euskera, Jon Insausti, del PNV. Insausti será elegido por mayoría absoluta de la Corporación con los nueve votos de los ediles del PNV y los cinco del PSE, que suman precisamente 14 corporativos.

Goia ha encuadrado su relevo como un final de ciclo natural desde la convicción de que los cargos públicos no deben eternizarse al frente de sus responsabilidades porque corren el riesgo de que la inercia del poder les termine condicionando. En su anuncio anterior admitió sentirse «donostiarra hasta la médula» y reconoció la presión del cargo porque estar al frente de la alcaldía es «como estar en la sala de urgencias de un hospital. El alcalde tiene la culpa de todo, hasta de la muerte de Manolete», dijo en el último foro celebrado en septiembre organizado por DV.

Goia pondrá en valor la gestión del equipo del gobierno municipal en la modernización de la ciudad y destacará la llegada del nuevo Topo y la adquisición para Donostia de los terrenos de los cuarteles de Loiola como dos grandes hitos para el futuro de San Sebastián; el primero, que supondrá una 'revolución' en la movilidad sostenible en toda la comarca de Donostialdea, y el segundo para el desarrollo urbanístico de la vega del Urumea.

El hasta hoy alcalde donostiarra también abordará los retos que han marcado la vida municipal. Por ejemplo, el debate sobre el modelo turístico, que previsiblemente escenificará una explícita discusión. O la situación de la vivienda, que se ha convertido en uno de los problemas de la ciudad más acuciantes, según la mayoría de las encuestas. O la percepción de una mayor inseguridad ciudadana. Goia también reivindicará el valor de la política democrática frente a los populismos.