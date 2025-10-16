Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia saluda a su sucesor Jon Insausti en la presentación de este último a comienzo de mes como candidato a alcalde.

Goia renuncia hoy a la alcaldía tras su último pleno sobre la gestión en Donostia

Hasta que Insausti sea elegido el 29 octubre, la edil jeltzale Nekane Arzallus será alcaldesa accidental de San Sebastián

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, presentará hoy su renuncia al frente del Ayuntamiento, tal como lo anunció el pasado 2 de octubre. ... Lo hará en un pleno extraordinario de la Corporación en el que también dejará de ser concejal. La sesión vendrá precedida por un pleno municipal extraordinario para debatir el estado de la ciudad a partir de las diez de la mañana. Es el pleno de la denominada 'Declaración Política General' que servirá al alcalde saliente para hacer balance de su gestión en los últimos diez años como máximo responsable de gobiernos de coalición entre el PNV y el PSE.

