Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Otegi con Esteban en una foto de archivo.

El PNV exige a EH Bildu que «no se lave las manos» tras las acciones de Ernai

Los jeltzales apunta a la coalición abertzale que la organización juvenil «actúa bajo sus siglas», tras los ataques a la Casa de Juntas de Gernika y a distintos símbolos esta semana

A. Algaba

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:24

Comenta

El PNV ha mostrado este sábado su preocupación por «la multiplicación de acciones violentas por parte de las juventudes de la izquierda abertzale» y ha ... advertido a EH Bildu que «no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores, Ernai, actúan bajo sus siglas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  5. 5 Forrest Gump, reclamo navideño
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  10. 10 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV exige a EH Bildu que «no se lave las manos» tras las acciones de Ernai

El PNV exige a EH Bildu que «no se lave las manos» tras las acciones de Ernai