El PNV exige a EH Bildu que «no se lave las manos» tras las acciones de Ernai

El PNV ha mostrado este sábado su preocupación por «la multiplicación de acciones violentas por parte de las juventudes de la izquierda abertzale» y ha ... advertido a EH Bildu que «no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores, Ernai, actúan bajo sus siglas».

En un comunicado, el PNV se ha pronunciado de esta forma tras las pintadas de 'Gurea ikurriña' aparecidas esta madrugada en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y el robo de las banderas oficiales de España y la Unión Europea, que, según ha recordado, se suma «al señalamiento con dianas a representantes políticos, el ataque a la sede del PP». Además, ha añadido, «se han derruido construcciones como cruces en Igeldo y Elgoibar».

La formación jeltzale ha considerado que «no estamos ante hechos aislados» y ha calificado de «inaceptable la normalidad con la que se están produciendo ataques y señalamientos». «Hechos, todos ellos, propios de otra época», ha asegurado.

A juicio del PNV esta dinámica es «un giro a las viejas costumbre y al activismo». «No son hechos aislados», ha afirmado, para advertir a EH Bildu que «la izquierda abertzale no puede lavarse las manos y mirar para otro lado cuando los autores actúan bajo sus siglas».

De Andrés pide una «reacción directa» a PNV y PSE

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha dirigido a PNV y PSE como «padrinos de Ernai y EH Bildu» y les ha pedido una «reacción directa» y que no sean «espectadores» de los «actos vandálicos» contra «instituciones y símbolos», para «dejar al margen aquellas organizaciones que se suponen políticas, pero que realmente lo que están haciendo es coartar la libertad de expresión».

Javier de Andrés ha realizado este sábado un discurso en la plaza Jado de Bilbao con motivo del Día de la Constitución Española, en en un acto en el que también han intervenido la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, y el presidente de Nuevas Generaciones en Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, y tras el que han repartido ejemplares de la Constitución Española.

El presidente del PP vasco ha asegurado que lo que se defiende en el artículo 20 de la Constitución, la libertad de expresión, es lo que «se quiere privar en Euskadi», y se ha referido a «todas esas iniciativas» de «vandalización de instituciones» y de «símbolos de nuestra civilización».

«Detestan nuestra historia y detestan nuestra civilización, por eso han tirado la bandera de España, la bandera de Europa, las cruces que están tirando de los montes», ha lamentado, para añadir que con esos actos «quieren privarnos de la libertad de expresión para poder decir que la convivencia parte de nuestras propias raíces de la convivencia natural del país Vasco, con el resto de España y también con el resto de Europa».

Al referirse a la vandalización de la sede del PP en Bilbao ha dicho que mediante ese acto «quieren privarnos de la libertad de expresión para que no podamos expresar nuestro mensaje y que no estemos en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas, porque no comparten nuestra opinión», lo que a su entender es «el totalitarismo de toda la vida».

«Es una organización que tiene nombres, Ernai, y apellidos, que es el de EH Bildu y Otegi, y tiene padrinos, los que lo quieren blanquear, que son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco», ha denunciado de Andrés, que dice que se trata de una «operación concertada» porque «no es casualidad que en las mismas jornadas se acumulen todos los actos».

En ese sentido ha demandado «una reacción directa» de ambos partidos y ha pedido que no se queden «de espectadores». «Tiene que haber un retorno al suelo ético que hace imprescindible el dejar al margen aquellas organizaciones que se suponen políticas, pero que realmente lo que están haciendo es coartar la libertad de expresión y la libertad de organizaciones políticas».