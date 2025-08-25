Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, pasea por los jardines de Luis Mariano en Irun. Fernando de la Hera

Muriel Larrea

Presidenta del PP de Gipuzkoa
«El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»

«Más que un partido político se ha convertido en una empresa de colocación. Hay un problema de falta de transparencia»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

Irun

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Recién llegada a casa tras unas semanas de vacaciones en su pueblo de Soria, la presidenta del PP de Gipuzkoa y parlamentaria en Vitoria, Muriel ... Larrea (Irun, 1982), inicia el curso con un Partido Popular que se ha quedado en la esquina del tablero político vasco en el debate del nuevo estatus. Las relaciones con el PNV no están en su mejor momento y afirma que «nos han engañado durante muchos años, no tienen nada que ver con la derecha vasca».

