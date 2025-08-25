Recién llegada a casa tras unas semanas de vacaciones en su pueblo de Soria, la presidenta del PP de Gipuzkoa y parlamentaria en Vitoria, Muriel ... Larrea (Irun, 1982), inicia el curso con un Partido Popular que se ha quedado en la esquina del tablero político vasco en el debate del nuevo estatus. Las relaciones con el PNV no están en su mejor momento y afirma que «nos han engañado durante muchos años, no tienen nada que ver con la derecha vasca».

– Ha vuelto hace pocos días de veranear en su pueblo de Soria. ¿Cómo está viviendo esta oleada de incendios que afecta a diferentes comunidades del Estado?

– Acabo de llegar del pueblo y allí estábamos preocupados. Al final, cuando hay una catástrofe natural de estas dimensiones te asustas. Cuando hay un incendio el objetivo es extinguirlo y no se debe desviar. Todo lo demás sobra. Si nos hubiesen pedido que fuésemos desde Soria con cubos de agua hubiésemos ido. Tiene que haber solidaridad como se ha demostrado desde muchas provincias de España al enviar bomberos, también desde Gipuzkoa y Bizkaia.

– Da la sensación de que la clase política no ha aprendido la lección de la catástrofe de la dana.

– Da un poco de pena. Cuando se producen este tipo de sucesos en los que se necesita ayuda, todo deriva en la disputa política. Eso no puede trascender más allá de las instituciones e influir a la hora de salvar vidas. Cualquier ciudadano de España al que le hubiesen pedido ayuda hubiera acudido. No hay lugar a pelea. Hay un incendio y hay que apagarlo.

– El debate vuelve a centrarse en si la responsabilidad recae en el Gobierno central o en las comunidades por el reparto de competencias. ¿Está funcionando bien el Estado de las autonomías?

– España es un país diverso. El estado de autonomías se crea para reconocer que cuanto más cerca está la administración del ciudadano, es mejor para el ciudadano. Es decir, los leoneses son los que mejor conocen sus montes y sus tierras. Y pasa lo mismo con los gallegos o los asturianos. Y con nosotros. Pero sí es cierto que cuando afecta a tantas comunidades se necesita una coordinación nacional para desplegar todos los equipamientos de manera proporcional y según la necesidad que haya en cada momento.

Incendios «La disputa política no puede trascender más allá de las instituciones e influir a la hora de salvar vidas»

– ¿Es Vox el beneficiado de estas disputas políticas?

– A mí me duele pensar en que alguien pueda sacar beneficio de esta situación. ¿Políticamente beneficia el sufrimiento? Creo que no.

– ¿Le gustaría una alianza electoral entre el Partido Popular y la extrema derecha para llegar a La Moncloa?

– Vox tendrá que plantearse si quiere que vuelva a gobernar Sánchez o no. Nosotros lo que queremos es gobernar en solitario. Yo creo que el dilema está ahí. ¿Ellos qué quieren? ¿Ser un aliado de Sánchez? ¿Permitirle que gobierne sin estar ellos? ¿O permitir que gobierne el Partido Popular sin estar ellos? La intención es decirles: tenemos un equipo de gente muy preparada y esto es lo que vamos a hacer, dadnos chance.

– Las encuestas avanzan un notable crecimiento de Vox en el voto joven. ¿Les inquieta?

– El joven hace un voto de protesta. Las disputas que no son productivas, que no aportan soluciones, les provocan hastío y eso les hace radicalizarse más en el voto, pero no en su día a día. Se escenifica mucho en redes sociales o en encuentros populares, pero luego hay que animarse a ir a las urnas. Somos una generación de jóvenes muy preparada y cuando se trata de las cosas del comer sí que se piensan las cosas dos veces. Están enfadados y lo están demostrando.

Vox «Tendrán que decidir si quieren otra vez a Sánchez o al Partido Popular, pero sin que ellos entren en el gobierno»

– ¿Preferiría llegar a acuerdos con el PNV?

– El PNV durante muchísimos años nos ha engañado y eso que hemos querido creer en ellos. Es mentira que sean un partido que pacte a izquierda y derecha, porque todo lo que han hecho, si vamos al histórico, es votar con el PP cuando nosotros ya no necesitábamos sus votos. El PNV siempre ha pactado con la izquierda porque se sienten cómodos ahí. Han estado durante 40 años gobernando en Euskadi con el PSE y las votaciones de las leyes ideológicas no han representado el eje conservador de centro-derecha de la población vasca. Entonces, ¿por qué vamos a seguir llamando una puerta que no tiene nada que ver con la derecha vasca?

– En Madrid ha habido algún amago de acercarse a los jeltzales pero mantienen un fuerte cruce de reproches. ¿Están las relaciones rotas?

– Vemos una gran decepción en gran parte del electorado del PNV. El tejido empresarial, industrial y los pequeños autónomos están afectados por las políticas de los jeltzales. Lo único que nosotros hemos hecho en el País Vasco ha sido denunciar la realidad de que el PNV no es ese partido pragmático que mira por el bien del pueblo vasco, sino que solo mira por la colocación de los suyos. El PNV se ha convertido realmente, y es 'vox populi', en una empresa de colocación. Hay un problema de falta de transparencia.

Lehendakari «Lo que sí ha cambiado es que se ha aprendido a tapar los datos que no les conviene dar al propio Gobierno Vasco»

– ¿Qué espera del Gobierno Vasco de Imanol Pradales?

– Pradales llegaba con un cambio de personas y con una apuesta de rejuvenecimiento de la política. Lo que sí ha cambiado es que se ha aprendido a tapar los datos que no les conviene dar al propio gobierno. El lehendakari vino para cambiar las políticas y no ha cambiado nada. De hecho, en educación vamos a peor, porque si los exámenes dan malos resultados lo que hacemos es aludir a la economía comunicativa para no dar todos los datos. A este gobierno le falta transparencia. Ahora han sacado una nueva ley de transparencia pero el comité lo elige el propio ejecutivo de PNV y PSE. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad? Lo que están haciendo es taparse entre ellos para que la coalición pueda seguir viviendo de la administración.

– ¿El PP se ha quedado al margen de la negociación sobre la actualización del autogobierno vasco?

– Desde el Partido Popular vasco reivindicamos el autogobierno, pero para gestionar mejor y no para colocar a más de los míos para que vivan mejor. ¿Nos hemos quedado esquinados? Claro. Es que desde nuestra formación política hemos dicho las cosas muy claras. El problema está en que cuando tú dices las cosas claras, molesta y te apartan. Estamos reivindicando lo que solicita toda la sociedad vasca, que es más autogobierno para una mejor gestión y no para recaudar más.

– En Gipuzkoa han sido claves para que PNV-PSE llegasen en 2023 a la Diputación foral. ¿Van a seguir dándoles su apoyo para que EH Bildu no llegue al poder?

– Nosotros no estamos para evitar nada. Reconozco que no tenemos mucha representación, pero tenemos que hacer un trabajo a pie de calle para explicar cuál es nuestro proyecto y que el Partido Popular sea una opción en Gipuzkoa. Hay que explicar que no hay que tener miedo a otros proyectos. La gente tiene dificultades y lo que quiere escuchar son propuestas. El PP lo que ofrece es un cambio drástico para modificar la situación, porque si tú vuelves a hacer seguidismo obtendrás el mismo resultado. Nosotros tenemos propuestas de ayudar a los pequeños autónomos, de rebajar la carga fiscal y de apoyar la inversión de traccionar el talento.

Gobierno foral «Nos dolió muchísimo que no se utilizase el voto del PP para generar un cambio en Gipuzkoa»

– Cumplido ya el ecuador de la legislatura, ¿se arrepiente de haberles respaldado?

– Si teníamos que apoyar un gobierno del PNV no podía ser 'gratis et amore' y nos dolió muchísimo que no se utilizase el voto del PP para generar un cambio. También es cierto que en esa creencia que teníamos todos de que el PNV podía ser un partido de gobierno sensato, también teníamos dudas. De hecho, solo les dimos uno de los tres votos que tenemos en Juntas Generales. Con esto queríamos enviar un mensaje de protesta, pero no bloquear un ejecutivo foral entre PNV y PSE. Cuando ellos prefieren pactar la reforma fiscal con Elkarrekin Podemos demuestran que prefieren acordar con la izquierda, porque el único partido de centro-derecha que existe y que tiene representación en las Juntas es el PP.

– Da la sensación de que sí ha sido un apoyo 'gratis et amore'. Teniendo en cuenta que el Gobierno foral no tiene la mayoría absoluta, ¿van a ser más exigentes a partir de ahora?

– Tenemos que ser exigentes. No creo que se pueda dar el apoyo a cualquier coste. La pregunta es, ¿qué van a hacer por los ciudadanos guipuzcoanos? No se pueden dar los votos simplemente para un momento puntual, tienen que haber negociaciones y no se puede despreciar para nada a la formación política que te puede dar la llave del gobierno.