PNV y EH Bildu salen en defensa de la «soberanía» vasca y catalana en la Diada

Un año más, representantes del PNV y de EH Bildu se han desplazado hasta Cataluña para participar, por separado, en los actos tradicionales de la Diada ... . Y lo han hecho con sendas ofrendas florales en Barcelona a Rafael de Casanova, símbolo del nacionalismo catalán, y con el objetivo de lanzar un mensaje compartido: el respaldo de ambas formaciones a las reivindicaciones soberanistas.

Por parte del partido jeltzale, han acudido el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, y el burukide responsable de Política Institucional y portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi. Ambos se han integrado en la delegación de Junts per Catalunya durante el homenaje a Casanova, herido el 11 de septiembre de 1714 «en la defensa de Barcelona y de las libertades de Cataluña», han querido destacar desde Sabin Etxea.

Tras el acto, Esteban ha atendido a los medios de comunicación y ha afirmado que es «importante» estar presente en la Diada. «Pese a que las particularidades concretas de la vida política de Euskadi y Cataluña son diferentes, nos enfrentamos a problemas comunes y defendemos nuestra soberanía», ha manifestado. «Aunque cada uno tiene sus peculiaridades, estamos unidos en un sentimiento nacional», ha enfatizado.

Asimismo, el líder del partido jeltzale ha querido poner el foco en Europa y el convulso contexto internacional en el que vivimos actualmente: «Dentro de esos problemas comunes, nos toca darnos cuenta de que también nos está afectando toda la situación mundial y el contexto europeo», ha alertado Esteban, que ha apuntado que «nos va a tocar poner mucha atención a cómo se va a desarrollar ese nuevo orden europeo».

A su juicio, «para que Europa no sea intrascendente se va a ver obligada a reforzarse, y ahí la nación vasca y la catalana tienen que buscar un hueco». «Creo que tenemos que poner tanta o más atención al nuevo contexto europeo que al que hay en el Estado español», ha asegurado con contundencia.

Finalmente, Esteban -que ha participado por primera vez en la Diada como líder del PNV- ha asegurado que su presencia este jueves en Barcelona era «obligada». «El PNV se siente en Cataluña como en casa», ha concluido.

La situación política

Como todos los años, EH Bildu también ha estado representada en la Diada Nacional de Cataluña, en esta ocasión, por Igor Zulaiaka e Idurre Bideguren, miembros de la dirección de la coalición soberanista.

«El apoyo y la solidaridad entre los pueblos que trabajan y luchan por su soberanía es una de las principales señas de identidad de EH Bildu, por lo que volvemos a estar aquí para participar en el día nacional de Cataluña y mostrar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo catalán», ha explicado Bideguren ante lo medios.

La senadora de EH Bildu ha aprovechado la ocasión para denunciar que «la situación política en el Estado es cada vez más inestable, porque la búsqueda de la inestabilidad es un objetivo claro de la derecha y la ultraderecha españolas». «El problema del Estado no es de ahora -ha continuado- si no que tiene un problema estructural». Por ello, Bideguren ha defendido que «eso nos obliga a los pueblos del Estado a multiplicar nuestro trabajo diario y a hacerlo más eficaz, poniendo siempre en el centro los intereses y necesidades de nuestros pueblos».

En este sentido, la dirigente de EH Bildu ha insistido en que «esta situación inestable del Estado español nos obliga a trabajar por el reconocimiento nacional y por la consecución de mayores cuotas de soberanía». Al mismo tiempo que ha abogado por «promover y reforzar políticas públicas que satisfagan las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía».

Al igual que Esteban, Bideguren tampoco ha querido esquivar el complejo escenario interncional actual y ha denunciado la «grave situación que se vive en el mundo». «Ahora que los tambores de guerra y el autoritarismo se están fortaleciendo a nivel mundial, EH Bildu quiere subrayar que es más importante que nunca poner en el centro el diálogo, la solidaridad y los derechos humanos», ha manifestado.