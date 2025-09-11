Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban junto a Jordi Turull durante la ofrenda floral a Casanova.

PNV y EH Bildu salen en defensa de la «soberanía» vasca y catalana en la Diada

«Aunque cada uno tiene sus peculiaridades, estamos unidos en un sentimiento nacional», ha asegurado Esteban tras la tradición ofrenda floral a Rafael Casanova

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:58

Un año más, representantes del PNV y de EH Bildu se han desplazado hasta Cataluña para participar, por separado, en los actos tradicionales de la Diada ... . Y lo han hecho con sendas ofrendas florales en Barcelona a Rafael de Casanova, símbolo del nacionalismo catalán, y con el objetivo de lanzar un mensaje compartido: el respaldo de ambas formaciones a las reivindicaciones soberanistas.

