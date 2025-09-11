Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diana en Barcelona EP

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La extrema derecha carga contra la prensa

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:16

Los actos independentistas de la Diada de Cataluña han arrancado esta pasada noche con una demostración de fuerza de la líder de la extrema derecha ... secesionista, Sílvia Orriols, que se ha dado un baño de masas en la habitual ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, una plaza de Barcelona icónica para el nacionalismo, donde se levanta un monumento en recuerdo a los caídos en la caída de Barcelona de 1714 en la guerra de sucesión española. En esa plaza, se celebra todos los años un acto político en la vigilia de la Diada: participan todos los actores del independentistas, desde los partidos con representación parlamentaria hasta pequeños grupos extraparlamentarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  5. 5 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  6. 6

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  7. 7 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  8. 8

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts