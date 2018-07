El PP pide la retirada de las bases del nuevo estatus por ser «ilegales» Denuncia en su voto particular que la propuesta acordada en su mayoría por PNV y EH Bildu «no ha logrado consenso» y «divide» a los vascos MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 16 julio 2018, 13:09

El PP vasco ha pedido este lunes la retirada de la propuesta de bases para un nuevo estutus vasco aprobada en su mayoría entre PNV y EH Bildu por situarse «fuera de la legalidad» vigente y ser por tanto «inviable», además de poner en riesgo «la economía, la estabilidad y la convivencia». El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha registrado este lunes en el Parlamento, acompañado de otros parlamentarios de su grupo, el voto particular de su partido al texto de bases aprobado por la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, que solo contó con el apoyo de los partidos nacionalistas y provocó el rechazo de Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP, aunque la coalición morada sí participó del capítulo de derechos y deberes.

Tras el registro del voto particular, Alonso ha denunciado que la ponencia ha sacado adelante «unas bases para el conflicto y no para reformar el Estatuto», ya que plantean la «liquidación» de este texto legal y su sustitución por un «imposible jurídico». «La propuesta es abiertamente ilegal y antidemocrática. Distingue entre nacionales y ciudadanos, y desborda cualquier previsión constitucional. Es inviable si no se renuncia a la soberanía nacional y se abre un escenario de secesión. De seguir adelante sólo nos llevará a un conflicto político» como el catalán, ha advertido.

En este sentido, Alonso ha criticado que a través de estas bases se produce una «confluencia del nacionalismo vasco con el catalán» y se articula así una «doble ofensiva» contra la Constitución y la unidad de España. Alonso ha censurado que la propuesta aprobada por los grupos independentistas «no ha logrado consenso ni transversalidad en su aprobación, se sitúa al margen del ordenamiento jurídico y divide a los vascos».

El voto particular del PP a las bases de nuevo estatus asegura que «la propuesta de reforma aprobada por la ponencia trasciende la dimensión bilateral que correspondería a una modificación estatutaria -voluntad del Parlamento vasco y voluntad del Congreso de los Diputados- al proponer un nuevo estatus político, un nuevo tipo de relación entre la CAV y el Estado español, que obvia interesadamente el marco constitucional y olvida que España está constituida por otras 16 comunidades autónomas o forales».