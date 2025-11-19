Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
Pérez Llorca entra en la sala Vinatea de Les Corts donde le esperaban sus compañeros para ratificar su candidatura. JL Bort

Pérez Llorca: «Me siento capacitado para sacar esto adelante»

El dirigente popular presenta en Les Corts su candidatura y está confiado en pactar con Vox para ser investido president con el objetivo de «restablecer los puentes rotos» con el Gobieno para avanzar en la reconstrucción tras la dana

Burguera

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Van despejándose dudas en Les Corts. Ya se confirma quién será el síndic del PP, Nando Pastor. Pérez Llorca ha presentado su candidatura para ser ... president de la Generalitat Valenciana tras dos reuniones, una previa y exclusiva con María José Catalá, alcaldesa de Valencia y preferida por Génova, y otra con el resto de los diputados del PP en Les Corts, con algunas excepciones, la propia Catalá y el todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, que será a quien sustituya Pérez Llorca si logra el apoyo de Vox en Les Corts. Encaje de bolillos y boletos políticos.

