Patxi López: «Lo de Cerdán es un mazazo para cualquier socialista»
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:02
–¿El presumible proceso judicial a Santos Cerdán –con indicios de la UCO de la Guardia Civil que apuntan a que dirigía una red de ... mordidas– ha sido el calvario más duro para el PSOE en mucho tiempo?
–Lo de Cerdán ha sido y está siendo un mazazo para cualquier socialista. No es fácil pedirle a quien ha sido secretario de la Organización que deje todos sus cargos, que abandone el acta del diputado, conociendo algunos de los indicios que hemos ido conociendo, ¿no? Y eso nos afecta muchísimo. Quiero decir, en el Partido Socialista lo que menos se soporta, lo que menos soporta nuestra militancia, nuestra gente en las casas del pueblo, que lo dan todo para defender nuestras ideas, es la corrupción. Lo que menos se soporta. Y eso es muy duro, ¿no? Y más cuando estamos hablando de una persona de este nivel de responsabilidades orgánicas y políticas. Ha sido muy duro y ahora vamos a ver qué determina la justicia, ¿no?
–¿En lo personal, una decepción?
–Cada vez que alguien con carne de socialista puede corromperse es muy decepcionante, muy frustrante y me da mucha rabia. Nuestra gente no soporta la corrupción. El PSOEha actuado con contundencia. En todo caso, yo no quiero todavía llegar al final del juicio, lo que quiero es esperar a ver qué determinan los jueces también.
–¿Que Cerdán esté aún en prisión es un agravio comparativo ante Ábalos, Koldo o Aldama?
–Me parece sorprendente. Se le encarceló diciendo que podría destruir pruebas y resulta que no se mandó ni a la Guardia Civil ni a la Policía a recoger las pruebas posibles. Por ejemplo, al Congreso y a su despacho han llegado hace poco a ver, porque decían que no se correspondía lo que tenía en sus cuentas y lo que había ganado como diputado. ¿No se correspondía por tener poco? ¿por no tener de más? Han venido hace una semana al Congreso a comprobarlo. Y vemos a otros que sí están en la calle. Aldama, por ejemplo. Sorprende, sin más.
