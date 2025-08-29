Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Efectivos de extinción de Castilla y León protestan contra Mañueco. EP

Los partidos estiran en los parlamentos la bronca por los incendios

Mañueco defiende su gestión en Castilla y León entre peticiones de dimisión de la oposición y críticas de los bomberos mientras Planas acusa al PP de no priorizar la extinción

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:49

La situación de los incendios mejora sobre el terreno, pero la bronca política no termina de remitir. El Senado y las cámaras autonómicas se han ... convertido en el escenario donde los partidos tratan de dirimir ahora las responsabilidades por la gestión del fuego, con comparecencias cruzadas y acusaciones de tono elevado. Los llamamientos a recuperar cierta unidad para evaluar los daños y buscar soluciones con la vista en el futuro caen, todavía, en saco roto.

