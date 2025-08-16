Un parlamento foral con un 80% de licenciados

Adulterar el currículum no sale gratis para los políticos, por lo menos si se destapa que los estudios de los que se presumen no ... son ciertos o han sido maquillados. Los casos que se han conocido en las últimas semanas, que comenzaron con la exdiputada del PP Noelia Núñez pero que también ha salpicado a cargos del PSOE, ha puesto en alerta a las instituciones y a los propios partidos políticos. En Gipuzkoa, las Juntas Generales recogen la formación de sus representantes en la ficha de cada juntero. Según esos datos públicos, un 80% de los cargos del parlamento foral cuentan con carreras universitarias. La que más se repite es el grado de Derecho, aunque hay una lista variada, también entre los que tienen otro tipo de formaciones.

El 27% de los junteros cuentan con la licenciatura de Derecho. Es el PNV quien cuenta con más profesionales formados en esta materia. De sus 17 junteros 15 cuentan con carrera universitaria y 8 de ellos han estudiado Derecho. Entre ellos destaca el presidente de las Juntas Generales, Xabier Ezeizabarrena, que además de ser graduado es doctor en la materia por la EHU. La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Maria Eugenia Arrizabalaga, también cuenta con el título de Derecho. Pero en la formación jeltzale, según los datos publicados en el parlamento foral, también hay carreras muy diferentes. La diputada general, Eider Mendoza, es licenciada en Empresariales. Xabier Otxoa es ingeniero de caminos, canales y puertos; y Jasone Ugarte ha estudiado Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de La Rioja.

El partido que tiene titulados más variados es EH Bildu, que también es la formación con mayor representación en el parlamento foral –22 representantes–. Dos miembros de la coalición abertzale –Luix Barinagarrementeria y Garoa Lekuona– registran ser graduados en Derecho, mientras que hay otros como Jon Altolagirre que es licenciado en Ciencias Políticas, Zelai Amenabarro en Traducción e interpretación, Iker Intza en Construcción y Obra Civil o Itziar Irizar en comunicación Audiovisual y educación infantil. Haritz Pérez, que ha sido uno de los responsables de la formación soberanista en Gipuzkoa durante la negociación de la reforma fiscal es diplomado en Ciencias Empresariales en la EHU. Su portavoz, Maddalen Iriarte es licenciada en periodismo y ejerció, entre otros puestos, de presentadora en EITB. Además, en las filas de EH Bildu hay perfiles como el de Jose Inazio Imaz, que además de tener el grado en Sociología, está doctorado y ejerce de profesor en la EHU.

De los siete junteros que tiene el PSE, seis de ellos aseguran en su ficha personal que cuentan con carreras universitarias. Tres de ellos, la mitad del grupo, han estudiado Derecho: María Jesús Egido, Aitor González y Jesús María Zaballos. Este último también añade tres másteres. Uno en urbanismo y gestión inmobiliaria, otro en contabilidad inmobiliaria y el último, en igualdad, derechos humanos y LGTBI+. El juntero David de Miguel cuenta con el título de Ingeniería Civil, Rosa Maiza es licenciada en Informática e Iñaki Ruiz tiene estudios en el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, además de contar con un ciclo medio y otro superior.

En el PP, que cuenta con tres junteros, dos de ellos tienen titulación universitaria, aunque muy diferentes. El portavoz en las Juntas Generales de los populares, Mikel Lezama, es graduado en CAFD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el irundarra Iñigo Manrique es licenciado en Derecho y ha ejercido como abogado.

Elkarrekin Podemos, por su parte, solo tiene dos escaños en el parlamento foral pero ambos han pasado por la universidad. La portavoz de los morados, Miren Echeveste, es licenciada en Traducción e Interpretación y su compañera, Marivi Eizaguirre, es graduada en Psicología.

Grados y FPs

Solo hay dos junteros en la formación jeltzale que no tienen título universitario o que no lo han reflejado así en el portal web de las Juntas Generales. Por un lado Amaia Etxeberria, diseñadora de interiores y decoradora, y Juan Luis Silanes, que cuenta con una formación profesional superior del metal y de electrónica. También es diplomado superior en criminología.

Entre quienes no tienen ningún título universitario en EH Bildu también hay profesiones de diferentes sectores laborales. Oskar Bordes ejerce como conductor de EuskoTren en Gipuzkoa y Jon Martin es trabajador de la empresa Michelin. Eider Illarramendi aporta en su ficha que está trabajando en la empresa familiar desde 1997 y que en los últimos años ha sido la gerente. La coalición abertzale cuenta también con Eneritz Otamendi, baserritarra de profesión.

El único socialista que aparece en las Juntas Generales sin ningún título universitario es Alberto Albistegi, aunque en su ficha personal si aparece que cursó el primer ciclo de Historia de España. El eibartarra tiene además una dilatada trayectoria como futbolista profesional tras haber jugado en equipos como la Real, Alavés, Mallorca o Deportivo de la Coruña. De los tres representantes del PP, quien tiene otros títulos extrauniversitarios es Jorge Mota, que tienen una maestría industrial y es funcionario de la administración de justicia.

Las titulaciones de los junteros se recogen en la ficha personal de cada representante y se reflejan sin un patrón común, ya que hay quienes simplemente escriben cuál es la carrera o la titulación de grados medios y superiores que tienen, otros añaden el año en la que la cursaron, hay quien suma la universidad en la que ha estado... Algunos junteros guipuzcoanos también añaden informaciones extras como los títulos lingüísticos que han obtenido u otros cargos que han ejercido en ayuntamientos. Una información pública que tienen que facilitar de forma obligatoria.

Un 93% de titulados universitarios en la Cámara vasca

El índice de universitarios en el Parlamento Vasco también es notablemente alto. Casi la totalidad de los representantes vascos, un 93%, cuenta con estudios superiores. De los 75 representantes con escaño en la Cámara legislativa, 70 aseguran contar con licenciaturas. Se trata de una proporción que duplica la media de Euskadi.

Al igual que en Gipuzkoa, la carrera de Derecho es también la que más se repite en el Parlamento Vasco. De los 75 representantes parlamentarios, son 17 los que han cursado estos estudios. Le siguen Ciencias Políticas, con siete; Periodismo (o Ciencias de la Información, según su antiguo nombre), con seis; y Empresariales en alguna de sus formas (licenciatura, diplomatura o grado en ADE), con otros seis. También hay ingenieros, profesores, filólogos, trabajadores sociales, historiadores y arquitectos.

De esos 70 universitarios, 16 aseguran disponer de algún máster o posgrado, y otros cinco cuentan con un doctorado. Son el lehendakari, Imanol Pradales, doctor en Ciencias Políticas y Sociología; el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, en Ingeniería de Telecomunicaciones; Xabier Barandiaran (PNV), en Sociología; la misma disciplina que Patricia Campelo (PSE); y Ander Goikoetxea (EH Bildu), en Electrónica Industrial y Automática.

Por el contrario, cinco no tienen carrera, aunque tres sí poseen título de FP: Garikoitz Mendizabal y Aitor Urrutia (PNV) -este utiliza la fórmula «estudios de Derecho»-, Ikoitz Arrese y Xabier Goikuria (EH Bildu), y Muriel Larrea (Partido Popular).