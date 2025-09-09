Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancartas en la Parte Vieja donostiarra este pasado domingo DV

Las pancartas de la izquierda abertzale vuelven a inundar la Parte Vieja donostiarra

La celebración de las regatas provoca otra vez la proliferación de carteles, algunos de apoyo a los presos, tras la polémica de las recientes fiestas veraniegas

DV

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:24

Las regatas de La Concha han tomado este pasado fin de semana el relevo festivo en Donostia a las fiestas de verano, que también apuran ... los últimos días en otras localidades. Y a su vez han vuelto a inundar de pancartas del mundo de la izquierda abertzale, entre ellas algunas en favor de los derechos de los presos de ETA, tras la polémica vivida este verano por la proliferación de carteles de este tipo en la Semana Grande donostiarra y otras fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  7. 7 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  8. 8 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  9. 9

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las pancartas de la izquierda abertzale vuelven a inundar la Parte Vieja donostiarra

Las pancartas de la izquierda abertzale vuelven a inundar la Parte Vieja donostiarra