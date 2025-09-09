Las pancartas de la izquierda abertzale vuelven a inundar la Parte Vieja donostiarra

Las regatas de La Concha han tomado este pasado fin de semana el relevo festivo en Donostia a las fiestas de verano, que también apuran ... los últimos días en otras localidades. Y a su vez han vuelto a inundar de pancartas del mundo de la izquierda abertzale, entre ellas algunas en favor de los derechos de los presos de ETA, tras la polémica vivida este verano por la proliferación de carteles de este tipo en la Semana Grande donostiarra y otras fiestas.

Una presencia de pancartas que llevó a colectivos de víctimas e instituciones, con el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, a la cabeza, a protestar por la presencia de estos lemas en recintos festivos. Precisamente ahora vuelven a aparecer en la vía pública de la capital guipuzcoana, que el próximo domingo, en la segunda jornada de regatas, acogerá una manifestación de Ernai, las juventudes de Sortu, principal partido de la coalición EH Bildu.

Incluso el Gobierno Vasco, a través de su viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, anunció en este periódico que iba a crear un consejo de juristas para ver cómo actuar en estos casos.