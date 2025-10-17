Page acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo investigado para encontrarle «cosas sucias»

El Debate sobre el estado de la Región que este viernes finalizó en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado una sorprendente revelación del ... presidente de esta comunidad, el socialista Emiliano García-Page. En una de sus intervenciones, llegó a decir que a él lo había investigado un subdelegado del Gobierno de España del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«La honestidad y la reputación de este gobierno es sagrada y la oposición se alegraría si apareciera un caso de corrupción. Incluso hemos tenido hasta a un subdelegado del Gobierno de España, del Gobierno de ahora, buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente», afirmó Page, quien añadió que «lo que digo es serio y grave y no será porque no lo he denunciado donde tenía que denunciarlo».

Asunto al que la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, aportó más detalles apuntando como responsable de este espionaje a un subdelegado del Gobierno de esta región. «El presidente lo puso en conocimiento del Gobierno de España para que tomara las medidas oportunas y la medida que tomó no fue cesarlo, sino ratificarlo como subdelegado», indicó Padilla, aludiendo directamente a Carlos Ángel Devia y David Broceño, que fueron ratificados como subdelegados del Gobierno de España en las provincias de Toledo y Ciudad Real, respectivamente, en diciembre de 2023 por la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

La propia Tolón, declarada 'sanchista', preguntada por este tema, manifestó este viernes que los subdelegados del Gobierno de España en esta comunidad «hacen un trabajo excelente, de hacer el bien a la ciudadanía y de ayudar a la gente».