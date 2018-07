Cuando Pablo Casado llamaba «imbécil y subnormal» a Javier Bardem Pablo Casado / EFE Durante los años que lleva en política, el nuevo presidente del PP ha dejado declaraciones muy polémicas DV Lunes, 23 julio 2018, 19:15

El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lleva, a pesar de su juventud, bastantes años dedicado a la política, tiempo en el que ha protagonizado numerosas intervenciones en mítines, entrevistas y tertulias en medios de comunicación. Durante este tiempo, ha dejado unas cuantas polémicas perlas que ahora han sido rescatadas de la hemeroteca.

Una de las más llamativas la protagonizó en noviembre de 2012. Un joven Pablo Casado participaba en el programa El Gato al Agua de Intereconomía y en el mismo, despotricó del actor Javier Bardem: «Se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles y no en Cuba, que es lo que defiende. Entonces, como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie, tengo que aguantarles todas las manifestaciones, no representan a nadie, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de a este subnormal diciendo estas cosas.«

El recuerdo de estas palabras ha tenido respuesta por parte del hemano de Javier Bardem, el también actor Carlos Bardem, que desde su cuenta de Twitter ha contestado de esta manera a Pablo Casado: «Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablete es quien llama imbecil y subnormal a Javier: la derecha civilizada».

Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablete es quien llama imbecil y subnormal a Javier: la derecha civilizada — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 22 de julio de 2018

En otra intervención muy comentada, cuando era presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid, Pablo Casado cargó contra el mayo del 68 . En sus palabras, «en esa época los jóvenes en París destrozaban las calles porque se aburrían y porque querían implantar la sociedad socialista». Además, en el mismo acto aseguró que había que cambiar esa histórica fecha por el año 89: «fue cuando los jóvenes nos pusimos delante de un tanque en Tiananmen parando al comunismo, porque en el 89 los jóvenes tiramos con nuestras manos también el muro de Berlín».

En 2009, hablando de la Ley de Memoria Histórica, llamó «carcas» a la izquierda española. «Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no se quién…». En ese mismo acto dijo que «la inmensa mayoría de los jóvenes son del PP y aún no lo saben. Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas».

Más recientemente, unos días antes de la fugaz declaración de independencia de Puigdemont, Casado dijo: «vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que la declaró hace 83 años». Posteriormente tuvo que matizar que se refería a únicamente detenido, no torturado y asesinado como ocurrió con el president Lluís Companys por parte del franquismo.

Otra declaración recordada de Pablo Casado tiene que ver con un lapsus muy al estilo de Rajoy. «El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad», afirmó.