Otxandiano insta a PNV y PSE a elegir entre PP o Bildu para un acuerdo fiscal, porque son «antagónicos» en materia tributaria

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha emplazado este viernes al PNV a asumir que carecen de mayoría suficiente para ... aprobar la reforma fiscal por sí solos y a aclarar «con quién» pretenden acordar esta modificación del sistema tributario, dado que no es «sostenible» mantener la posición de que «da igual» aprobar la reforma con el PP o con EH Bildu, cuando ambas formaciones defienden políticas fiscales «antagónicas».

El líder parlamentario de la izquierda independentista ha advertido de que «este no es un planteamiento que se sostenga», por lo que ha reclamado al PNV y al PSE que decidan «con quién quieren negociar» y demuestren que «están dispuestos a una negociación real» en el marco que corresponde, que son las Juntas Generales, y no «los medios de comunicación y diciendo cosas que no son verdad». El representante de EH Bildu ha emplazado a jeltzales y socialistas a actuar con «seriedad, rigor y altura de miras», dado que esta es una materia «muy importante» y que «atañe al desarrollo social y económico de este país».

Otxandiano, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento vasco, ha recordado que EH Bildu ya ha planteado, a través de enmiendas parciales, propuestas «muy concretas» para la anunciada reforma fiscal. A dichas aportaciones se les añade, según ha indicado, la enmienda de totalidad de la coalición al proyecto de reforma tributaria presentado por las tres diputaciones forales, una enmienda que, en este caso, tiene un «significado político», con el que EH Bildu pretende dejar claro que esta modificación no puede limitarse a «un ajuste fiscal».

Otxandiano ha explicado que la negociación debe centrarse en las enmiendas parciales en las que se recogen estas aportaciones «concretas». No obstante, ha subrayado que para eso, es necesario que exista «voluntad» de negociar por parte del PNV y el PSE, formaciones que integran los gobiernos forales de Bizkia, Álava y Gipuzkoa.

Ronda de reuniones

Por otra parte, Otxandiano ha anunciado que a partir de la próxima semana, EH Bildu iniciará un ronda de contactos con agentes económicos y sindicales para abordar un debate «integral» sobre los principales retos de Euskadi en materia económica. EH Bildu recogerá las aportaciones de sus interlocutores en estas reuniones para trasladarlas, a través de diferentes iniciativas, al Parlamento Vasco.

«Estamos hablando del Salario Mínimo Interprofesional, de la política industrial, de la fiscalidad. Desde nuestro punto de vista, es importante guardar una coherencia en todos esos debates; y tenemos la sensación de que estamos haciendo esos debates de forma bastante parcial», ha explicado.