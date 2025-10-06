Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portavoz de EH Bldu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano.

Otxandiano afirma que la «alianza de oficina» de PNV-PSE no se sostiene porque «saltan las costuras» en cada debate fundamental

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha manifestado que no se puede gobernar «sin un propósito claro«

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Cuando todavía resuenan en el escenario político las palabras de Eneko Andueza en las que advertía el pasado domingo al PNV de que la coalición ... de gobierno que mantienen ambas formaciones «estará en riesgo» si «sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu», el portavoz de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha asegurado este lunes que la alianza PNV-PSE, «que nació en una oficina y que se aplica de arriba a abajo en todas las instituciones del país, llegando hasta el ayuntamiento más recóndito, no se sostiene». A su juicio no se puede gobernar «sin un propósito claro». El político de EH Bildu expresado que cada vez que se hace un debate fundamental, «ese acuerdo salta por las costuras». «Este país requiere acuerdos de país sobre cuestiones fundamentales», ha indicado.

