Otxandiano afirma que la «alianza de oficina» de PNV-PSE no se sostiene porque «saltan las costuras» en cada debate fundamental

Cuando todavía resuenan en el escenario político las palabras de Eneko Andueza en las que advertía el pasado domingo al PNV de que la coalición ... de gobierno que mantienen ambas formaciones «estará en riesgo» si «sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu», el portavoz de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha asegurado este lunes que la alianza PNV-PSE, «que nació en una oficina y que se aplica de arriba a abajo en todas las instituciones del país, llegando hasta el ayuntamiento más recóndito, no se sostiene». A su juicio no se puede gobernar «sin un propósito claro». El político de EH Bildu expresado que cada vez que se hace un debate fundamental, «ese acuerdo salta por las costuras». «Este país requiere acuerdos de país sobre cuestiones fundamentales», ha indicado.

Mientras el líder de los socialistas vascos ha endurecido su discurso ante un posible escenario en el que los jeltzales busquen sintonía con EH Bildu en asuntos identitarios, como el nuevo estatus y el euskera, lo que califica de «dos saltos cualitativos muy preocupantes», Otxandiano ha asegurado que la coalición soberanista no quiere hacer el debate en torno a los derechos lingüísticos «solo con el PNV e imponer un bloque abertzale a un bloque no abertzale». Ha considerado que el PSE-EE «tiene que ser parte de ese acuerdo» para blindar el euskera en las OPE y garantizar la seguridad jurídica de las mismas.

En una entrevista en Herri Irratia, Otxandiano se ha referido a las críticas del PSE por el citado blindaje y ha afirmado que «en ningún caso» se deja «abandonadas» a las personas que ya están trabajando en la propia administración.