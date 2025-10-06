Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban y Eneko Andueza, en un encuentro mantenido el pasado mes de mayo. EFE

El euskera en la función pública y el estatus tensan las costuras de la coalición PNV-PSE

Los socialistas endurecen su perfil ante un posible escenario en el que los jeltzales busquen la sintonía con EH Bildu en debates identitarios

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El nuevo curso político vasco viene marcado por un distanciamiento en las relaciones entre el PNV y el PSE, que han tensado las costuras de ... su alianza. En principio, ninguno de los dos partidos piensan realmente que la sangre pueda llegar al río. En el trasfondo de este alejamiento sobresalen dos cuestiones de notable alcance político. Por un lado, la negociación sobre la reforma del Estatuto de Gernika, en la que los socialistas ya han dejado claro que no admiten una revisión del marco jurídico-político que implique adentrarse en el terreno del derecho de autodeterminación. Por el otro, el reciente desencuentro entre el PNV y el PSE sobre una revisión de la Ley de Empleo Público en relación con las exigencias de euskera para acceder a puestos de trabajo en la Administración. El pasado jueves, PNV y EH Bildu dieron luz verde a presentar sendas propuestas para blindar el marco normativo ante recientes sentencias judiciales que han considerado excesivo el establecimiento de determinadas exigencias lingüísticas en algunas OPE locales . El PSE votó en contra.

