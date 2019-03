El lehendakari asegura que más allá de los «rumores», no prevé adelantar las elecciones «de momento» El lehendakari Iñigo Urkullu / EFE El presidente del PNV señala que su formación apoyará lo que decida Urkullu, aunque ve al Gobierno Vasco «con fuerzas» para terminar la legislatura y «débil» a la oposición A. GONZÁLEZ EGAÑA Jueves, 28 marzo 2019, 13:35

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este jueves que, más allá de los «rumores» que puedan existir en torno a un posible adelanto de las elecciones autonómicas vascas, tras los próximos comicios del 28 de abril y el 26 de mayo, ésta es una opción que no se encuentra sobre la mesa «de momento», lo que no implica que el Gobierno Vasco no permanezca pendiente de los cambios que puedan producirse en el «contexto político».

Urkullu se ha referido, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, a las afirmaciones efectuadas este pasado miércoles por el portavoz del Gobierno autonómico, Josue Erkoreka, al ser preguntado, en una entrevista radiofónica, sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas en Euskadi, que en principio deberían celebrarse en septiembre de 2020.

El lehendakari ha afirmado que las reacciones suscitadas por estas palabras son parecidas a la situación que se produjo hace tres años y medio, cuando se produjeron «rumores similares» sobre la situación del Gobierno autonómico. Ha subrayado que la situación en el Ejecutivo es de «tranquilidad absoluta».

Urkullu ha precisado que el Ejecutivo realiza «reflexiones» en torno al «contexto político» en el Estado español y en el ámbito autonómico, así como sobre los efectos que sobre pueden tener las elecciones generales y municipales sobre «la estabilidad y la gobernabilidad». No obstante, ha subrayado que, al margen de esto, el Gobierno «está ejerciendo su labor, en cumplimiento de su programa, sin problema alguno«. En respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo continuará »hasta el último día« de la legislatura, ha indicado que »veremos cuándo es el último día«.

El PP pide al Gobierno Vasco que no genere incertidumbre con elecciones El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha advertido este jueves al Gobierno Vasco que «no es un buen negocio» para Euskadi «romper la estabilidad y generar incertidumbre» con un hipotético adelanto electoral de los comicios autonómicos. Sémper, en los pasillos del Parlamento Vasco, ha insistido en que «abocar» a unas elecciones en Euskadi «podrá interesar a cálculos electorales partidistas pero no al conjunto de los vascos» y ha dicho que plantear esta hipótesis «demuestra una falta de ambición y una incapacidad manifiesta de llegar a acuerdos con diferentes». «Es sorprendente que a mitad de legislatura el Gobierno Vasco se esté planteando tirar la toalla, sobre todo cuando ha sido incapaz de demostrar ambición alguna de gestión», ha considerado Sémper, quien ha recordado que el Ejecutivo solo ha sacado adelante 4 de las 28 leyes comprometidas. Tras preguntarse qué balance de legislatura haría Urkullu si mañana decidiera disolver el Parlamento, el portavoz de los populares en la Cámara de Vitoria ha manifestado que su gabinete ha pecado de una «falta de ambición y de liderazgo», y que «en cuanto le vienen mal dadas decide que se acaba el partido». A juicio de Sémper, plantear la posibilidad de acortar la legislatura demuestra que al Gobierno Vasco «le preocupa mucho más su propio confort y su comodidad que los intereses de la ciudadanía».Ha recordado que esta legislatura «comenzó de una manera determinada», con el apoyo de los populares, y a mitad de ella el Gobierno Vasco «ha perdido la capacidad de acuerdo» con el PP, con el que «buscaba un acuerdo por la mañana pero por la tarde, en aspectos importantes, con EH Bildu». EFE

«No sé si será el veintitantos de septiembre de 2020, que en principio es cuando corresponde, o cuando será en función de las circunstancias que se den; pero hoy por hoy estamos en el ejercicio del programa de Gobierno, que es lo que nos guía», ha manifestado.

Postura del PNV

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que ve al lehendakari y al Gobierno Vasco con «fuerza, ideas e ilusión suficiente» para llegar hasta el final de la legislatura. Al mismo tiempo ha reprochado que es el «tridente opositor», que conforman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, el que está «débil» y suple su falta de ideas con el «no perpetuo a todo».

Oruzar ha presentado en Bilbao el libro «Juan Ajuriagerra, el Hermano mayor», escrito por Eugenio Ibarzabal / EFE

Durante la rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar el libro 'Juan Ajuriagerra, el Hermano mayor', escrito por Eugenio Ibarzabal, Andoni Ortuzar ha respondido así a preguntas sobre la posibilidad de que pueda producirse un adelanto electoral en Euskadi. El líder jeltzale ha afirmado que es Iñigo Urkullu, el que tiene la prerrogativa de decidir un eventual adelanto electoral y ha apuntado que, en este asunto, al PNV le toca «callar».

Ha cargado la responsabilidad sobre la oposición vasca, a la que ha denominado «tridente opositor», y le ha afeado que su «falta de ideas la suplen con el 'no' perpetuo a todo». «¿Cuánto van a aguantar en esa tesitura?, lo veremos. Desde luego, el PNV va a apoyar lo que establezca el lehendakari», ha anunciado.

El líder jeltzale está convencido de que el citado «tridente opositor» no va a salir «muy bien parado» de las dos citas electorales de abril y mayo. A su juicio, hasta ahora no están siendo «políticamente inteligentes». «No es inteligente que el PP se una con Bildu y Bildu con el PP. No sé si van a espabilar después de ver los resultados electorales», ha puntualizado.

Ha avanzado que la posición del PNV, del Gobierno Vasco y del PSE-EE va a ser la que estar «en permanente disposición» de diálogo político para llegar acuerdos porque hay «un montón de cosas sobre la mesa que podrían sustanciarse de aquí al final de la legislatura, y que la gente está esperando a que se haga». Su previsión es seguir ofreciendo diálogo a la oposición vasca para llegar a acuerdos sobre temas pendientes en el Parlamento que, por «honestidad con la sociedad vasca», se pueden sacar adelante.

En lo que se refiere a las transferencias pendientes, Ortuzar cree que se dan las circunstancias y las condiciones necesarias para que pueda haber «buenas noticias para el 28-A» y que «podamos celebrar, festejar y valorar positivamente la llegada de nuevas competencias». Siendo fieles a lo que la comisión mixta acordó en su última reunión y conocedor «al dedillo» de los intercambios de información entre ambas administraciones, ha remarcado que el PNV no ve «por qué no se puede hacer eso en una semana».