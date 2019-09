Ortuzar pide convertir el «cabreo» con la política en «voto vasco» el 10-N El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, interviene ante los simpatizantes del PNV que han asistido este domingo al Alderdi Eguna / EFE El presidente del PNV tacha de «vergonzoso» el proceso que ha desembocado en una repetición electoral y pide «cerrar filas» en torno al autogobierno vasco AINHOA MUÑOZ Domingo, 29 septiembre 2019, 14:26

Cabreado. Harto. Hastiado. Estos han sido los tres términos que ha empleado Andoni Ortuzar este domingo para mostrar cuál es su estado de ánimo ante la repetición de las elecciones el próximo 10 de noviembre. Un sentimiento que ha reconocido compartir con una sociedad que se enfrenta a los cuartos comicios generales en menos de cuatro años y que, por el camino, se ha enfrentado a unas autónomicas, unas europeas, unas municipales y unas forales.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha elevado el tono durante la fiesta anual del PNV -el Aldergi Eguna- y, ante los miles de afiliados y simpatizantes de la formación jeltzale que se han acercado hasta las campas de Foronda, ha lanzado un aviso: «El cabreo vasco exige voto vasco. El cabreo abertzale debe convertirse en voto abertzale». Por ello, ha pedido a todos los asistentes que el 10-N no se queden en casa y depositen su papeleta porque la abstención, ha alertado, «solo favorece a los que han hecho mal las cosas o a los que siempre han mandado en Madrid».

El presidente del EBB ha pedido lanzar en las elecciones «una señal clara, nítida y fuerte de que Euskadi es otra cosa». En este sentido, ha reivindicado la política y quienes se dedican al servicio público a pesar de que el «espectáculo» que a su juicio han ofrecido los líderes de los partidos en Madrid favorece el discurso de los «antipolítica». «Es verdad que tienen una incapacidad tremenda para dialogar, para negociar y para acordar», ha censurado en alusión a los principales partidos de ámbito estatal -ha llegado incluso a confesar que un amigo suyo le dijo que en Madrid «dialogan menos que en una película porno»-. Ortuzar, en este sentido, ha tachado de «vergonzoso» y «bochornoso» el escenario actual. Pero «donde no hay política hay dictadura y populismo», ha alertado.

Bajo el lema 'Euskadik Aurrea' ('Euskadi sigue adelante'), Ortuzar ha reconocido que le hace «mucha gracia» cuando los partidos de la oposición en Euskadi «nos dicen que no nos subamos a la parra presumiendo de cómo van las cosas en Euskadi porque, dicen ellos, 'Euskadi no es una isla'. Y claro que no es una isla. Por eso tiene más mérito -ha insistido- lo que hemos hecho en estos cuarenta años», ha manifestado para enumerar después indicadores de igualdad, protección social, renta, pobreza, sanidad, educación o transparencia, y celebrar que «Euskadi está a la cabeza de las políticas sociales».

Arropado por los principales dirigentes del partido jeltzale -entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu-, y numerosos representantes de otras formaciones políticas -como el presidente del PDeCAT, David Bonvehí; Narvay Quintero, de Coalición Canaria; o incluso el presidente de Córcega, Gilles Simeoni, entre otros- Ortuzar ha avisado que «empezamos otro ciclo político» y que se espera un «otoño caliente y una primavera movidita». «Ahora se está alumbrando un nuevo estatus» para Euskadi«, ha recordado. «Somos una nación en construcción, una nación que quiere seguir avanzando», ha continuado. Por eso, el líder jeltzale ha reivindicado la necesidad de «proteger lo que tenemos» y «cerrar filas en torno a nuestro autogobierno». «Hay que poner pie en pared en contra de quienes quieren volver al pasado y contra quienes por envidia quieren quitarnos lo que es nuestro». «Queremos ser y queremos tener lo que la sociedad vasca decida que quiere ser y tener», ha dicho después de censurar la decisión del Tribunal Supremo sobre las becas. «Son como el perro del hortelano, ni come ni deja comer».

Con claras reivindicaciones para combatir el cambio climático, Ortuzar ha empleado una parte de su intervención a subrayar este gran desafío. Un mensaje que ha sido respaldado en varios vídeos por el navegante Unai Basurko, la surfera Leti Canales y el montañero Alex Txikon.