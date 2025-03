Ortuzar cree que «los ámbitos altos» de Confebask se «contagian demasiado de los usos y maneras» de la CEOE

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se muestra convencido de que «los ámbitos altos» de Confebask se «contagian demasiado de los usos y maneras» de ... la relación que tiene la CEOE «con la política de Madrid». Además, se encuentra «alucinado» por la críticas de la patronal vasca a la revisión fiscal «muy poco responsables y profundamente injustas».

En una entrevista en el diario Deia, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a la revisión fiscal acordada entre PNV, PSE y Podemos, y ha confesado que si no se producía el pacto, «era mejor mantener lo que teníamos y no un mal acuerdo». «Al final hubo acuerdo, y los acuerdos son siempre mejores si son plurales y no rompen nada, y este no rompe nada», ha manifestado.

La posición de Confebask, muy crítica con el acuerdo, le hace pensar que «nadie se ha leído el papel ni ha pedido explicaciones a los que saben de esto, y han hecho unas manifestaciones muy poco responsables e injustas».

El presidente del PNV ha defendido que el acuerdo «es bueno» porque «va a permitir que un millón de personas se beneficie» sin «esquilmar» al otro millón y pico de vascos, que van a tener que hacer «un pequeño esfuerzo en la declaración de la renta». Sobre la subida en la tasa del ahorro y que «las empresas tengan que pagar un poco más», Ortuzar ha añadido que «seguimos siendo la fiscalidad más competitiva para empresas del Estado español».

Por otra parte, señala a Bildu y PP como «dos auténicos partidos boicoteadores a los que les ha salido el tiro por la culata» debido a la «segunda derivada». «No han podido pararlo y ahora los dos están intentando desprestigiar el acuerdo por razones contradictorias: unos dicen que es un giro a la derecha y otros dicen que es una reforma cuasi comunista», ha indicado.

El SMI vasco

Ortuzar ha argumentado que «aquí estamos a años luz de eso», refiriéndose a los procedimientos que se realizan en Madrid con respecto a la revisión fiscal. Por ello, ha advertido, «ojo con los contagios» porque sería «muy malo» para la propia Confebask «desdibujarse de lo que ha sido históricamente, que hasta en los peores y más duros momentos ha sabido mantener el ámbito vasco, no hacer seguidismo de cosas que suceden 300 y pico kilómetros más abajo».

Según Ortuzar, ahora que abandona la presidencia del partido, le preocupa «como ciudadano que ha defendido y defenderá toda la libertad de mercado». «Están perdiendo posiciones en vez de ganarlas. Lo digo con el ánimo constructivo de que le den una pensada. Quienes se están desposicionando de la sociedad son ellos», ha concluido.