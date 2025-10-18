El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA

El muro de 3,5 metros de altura instalado hace apenas dos días en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, en pleno centro ... de la capital alavesa, ha amanecido este sábado con pintadas a favor de ETA. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ha denunciado la aparición de inscripciones de apoyo a la banda terrorista y otros «mensajes de odio».

Es triste que una instalación artística pensada para dar cauce al graffiti urbano se emplee para el desahogo de los fachas… pic.twitter.com/2ndiv17z2N — Denis Itxaso (@DenisItxaso) October 18, 2025

Lo cierto es que la instalación, que se había colocado en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi (Mugak), organizada por el departamento de Vivienda del Ejecutivo autonómico que dirige el consejero socialista, se ha llenado de pintadas de todo tipo antes de que el próximo jueves día 23 se inaugure de forma oficial un programa que contará con actividades y exposiciones. El autor de la obra, el artista y arquitecto vitoriano Sebastián Bayo (1990), afincado en Madrid, reconocía en el momento de su colocación que iba ser imposible evitar que permaneciera sin pintadas antes de esa fecha.

Entre esas inscripciones figuraban esta mañana las correspondientes a la banda terrorista. Itxaso ha censurado que el mural «ha amanecido con pintadas a favor de ETA y otros mensajes de odio». «Es triste que una instalación artística pensada para dar cauce al graffiti urbano se emplee para el desahogo de los fachas autóctonos», ha censurado el representante del PSE en su cuenta de X. «Queremos pensar que estos mensajes representan los últimos coletazos de la distopía terrorista que nos tocó vivir. Zaharrak berri (algo así como nada nuevo bajo el sol)», ha lamentado.

La Bienal organizadora también ha expresado su condena y ha calificado de «inadmisible» que una intervención artística creada para promover la reflexión crítica y el diálogo sobre las fronteras físicas y simbólicas haya sido utilizada para difundir mensajes antidemocráticos y contrarios a la convivencia plural. Los mensajes ofensivos se han procedido a tapar con pintura blanca en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria.

Ampliar Las pintadas se han eliminado con pintura blanca. Igor Martín

Sanciones a pancartas

Con el título 'Utopía: prohibido el paso', la instalación pretendía llamar la atención acerca de todas esas fronteras que aún hoy se alzan en forma de muros físicos. La pieza se iba a inaugurar el próximo jueves día 23 para permanecer hasta el 14 de noviembre en el corazón de la ciudad.

Ampliar Otra zona donde se han tapado mensajes. Igor Martín

Se da la circunstancia de que un día antes de aparecer estas pintadas en apoyo a la banda terrorista, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción para que se sancione a aquellas personas o asociaciones que coloquen emblemas que hacen «apología del terrorismo». La iniciativa, impulsada por el PP, contó con el apoyo de PSE y PNV (algo que también sucedió en el Ayuntamiento de San Sebastián), que añadieron sus propias aportaciones al texto. EH Bildu votó en contra y Elkarrekin Podemos se abstuvo. Todo ello en una sesión cargada de reproches cruzados entre los partidos.