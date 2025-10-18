Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
Vista general del muro instalado en la plaza de la Virgen Blanca, y detalle de las pintadas, que se han procedido a eliminar. Igor Martín

El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA

El consejero Denis Itxaso denuncia la aparición de los mensajes en el mural colocado en una muestra arquitectónica en la Virgen Blanca y califica a sus autores de «fachas autóctonos»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:45

El muro de 3,5 metros de altura instalado hace apenas dos días en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, en pleno centro ... de la capital alavesa, ha amanecido este sábado con pintadas a favor de ETA. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ha denunciado la aparición de inscripciones de apoyo a la banda terrorista y otros «mensajes de odio».

