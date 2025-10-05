Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara Figura clave del socialismo regional y nacional en las dos últimas décadas, ha fallecido a los 66 años a consecuencia de un cáncer de estómago

Pablo Calvo Cáceres Domingo, 5 de octubre 2025, 07:50 | Actualizado 08:51h. Comenta Compartir

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y actual vicepresidente segundo del Senado, ha fallecido en Badajoz como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. Mañana, día 6 de octubre, hubiera cumplido 67 años.

Casado con María Luisa Martínez y padre de dos hijos, Guillermo y Teresa, Fernández Vara nació en Olivenza y, pese a pertenecer a una familia de juristas, con su padre magistrado, estudió Medicina en la Universidad de Córdoba. Ejerció de forense antes de iniciar su trayectoria política en las filas del PSOE en 1995 en el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, primero como director general de Salud Pública y Consumo y, posteriormente, como consejero de Bienestar Social (1996-1999) y de Sanidad (1999-2007), hasta convertirse en 2007 en el segundo de los cuatro presidentes que ha tenido Extremadura hasta ahora en su etapa autonómica, y el primero que fallece.

Vara encabezó la candidatura del PSOE en Extremadura en cuatro ocasiones más y volvió a gobernar entre 2015 y 2023. En 2024 renunció a su acta de diputado en la Asamblea para centrarse en sus labores en la Cámara Alta. En tareas orgánicas, fue secretario general del PSOE extremeño entre 2008 y 2024 y en la actualidad formaba parte de la Ejecutiva Federal como responsable de Política Autonómica.

El avance de la enfermedad le fue apartando de manera paulatina de sus actividades, aunque mantuvo hasta el final sus responsabilidades políticas como senador autonómico y miembro de la dirección socialista. El pasado mes de mayo participó en el XIV Congreso Provincial del PSOE de Badajoz en su última intervención de carácter político y donde aprovechó para referirse a su combate contra el cáncer: «Yo quiero seguir viviendo, pero lo quiero hacer por los míos, por vosotros y por tanta gente que nos necesita. Y por eso, compañeros y compañeras, merece la pena vivir, merece la pena luchar», afirmó en una emotiva intervención. El pasado 13 de septiembre asistió a la boda de su hijo, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida. El sábado 27 de septiembre fue ingresado a causa de una infección en el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha fallecido.

Talante moderado

Desde su salida de la Presidencia de la Junta, tras su triunfo electoral en mayo de 2023, insuficiente para poder revalidar el gobierno, retomó la impartición de clases de Medicina legal y forense en la Universidad de Extremadura durante los dos últimos cursos, una labor que le resultaba especialmente satisfactoria como le gustaba subrayar y que tenía previsto continuar en el presente año académico, recuerda el HOY.

Como consejero de Sanidad le correspondió negociar el traspaso de las competencias desde el antiguo Insalud al actual Servicio Extremeño de Salud. Su dedicación al mapa sanitario extremeño es una de las principales huellas que deja su trayectoria política al frente de la Junta, además de su visión en los últimos años para impulsar la industrialización verde, sector que estaba convencido podría impulsar a Extremadura a niveles de prosperidad económica y empleo nunca vistos en la región. La cualificación de los jóvenes, ligado a lo anterior, era otra de sus principales preocupaciones como presidente del gobierno regional.

Fernández Vara era un político de talante moderado, defensor de los servicios públicos, con especial énfasis en el papel que juegan la sanidad y la educación como factores de progreso y nivelación social, alejado de la polarización política que trataba de combatir, y de maneras conciliadoras y cercanas tanto en su gestión y manifestaciones políticas como en sus relaciones personales, con un alto grado de popularidad entre los extremeños. Su prematura desaparición ha causado una profunda y unánime conmoción entre la clase política y entre los colectivos sociales y profesionales que le han tratado a lo largo de sus 30 años de vida pública.