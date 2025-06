El PP ha sido clave en Gipuzkoa para que el Gobierno foral de PNV y PSE haya podido llegar a la Diputación y para aprobar ... los primeros Presupuestos de la era Mendoza. El portavoz de los populares en las Juntas Generales, Mikel Lezama (Donostia, 1993), les lanza un mensaje claro: «Si copiáramos sus vetos, ninguna de las dos formaciones sería hoy partido de gobierno en el territorio».

– Se cumple el ecuador de la legislatura del Gobierno foral. ¿Está satisfecho de haber dado la Diputación a Eider Mendoza?

– Me siento decepcionado porque tenemos un territorio con unas posibilidades enormes. Además, con todas las competencias que tenemos, veo un Gobierno foral atado de pies y manos a sus propias tácticas partidistas. Tendrían que mirar de frente a la sociedad y no tanto a ellos mismos. Claro ejemplo de eso es lo que se ha hecho con la reforma fiscal, que a mí me decepciona mucho.

– ¿Volvería a facilitar su investidura?

– Desde el primer momento hemos tenido una actitud constructiva y nos hemos querido salir de estas dinámicas de bloques que se han dado en los últimos años. Si copiáramos las actitudes de vetos o exclusiones, ¿a qué nos llevaría eso? Si todos nos comportáramos así, hoy Eider Mendoza no sería diputada general y José Ignacio Asensio no sería primer teniente de diputada general. Ni el PNV ni el PSE serían partidos de gobierno. ¿Dónde quedarían los márgenes de entendimiento?

– ¿Y fue una decisión acertada facilitar los Presupuestos de 2025 con sus votos?

– Por supuesto que sí, por un ejercicio de responsabilidad. Entramos aquí para aportar al territorio, ese es nuestro objetivo por encima de intereses partidistas. Además, represento un partido en el que dentro de su forma o de su idiosincrasia entiende al que piensa diferente, por lo que tengo cierto margen de maniobra para ejercer mi responsabilidad. Hemos conseguido meter iniciativas de las que después Mendoza ha presumido, por ejemplo, en cuestiones de migración o en el ámbito social.

– ¿Y van a respaldar las próximas Cuentas?

– Ojalá el Gobierno en minoría se dé cuenta y quiera aprovecharse de que nosotros estamos aquí para trabajar por Gipuzkoa. Nuestra predisposición va a estar siempre ahí. La gente ya está cansada de la imbecilidad política. El postureo continuo, la descalificación, el no respetar postulados diferentes o incluso el insulto. Todo esto no es más que abono para los populismos y los extremismos, que luego es de lo que nos quejamos. Espero que el Gobierno foral cambie de actitud.

Reforma fiscal «No entendemos que el PNV se haya podemizado rompiendo las negociaciones que tenía con el sector productivo»

– ¿Qué le ha parecido la reforma fiscal que PNV y PSE han acordado con Podemos tras apartarles de la negociación?

– Estamos bastante decepcionados con la reforma. Han sido dos años de trabajo con más de 60 profesionales en los que ha habido más de mil propuestas. Nosotros, además de esto, hemos hecho un trabajo escuchando a muchísimos agentes del territorio. Incluso hemos trabajado con una asesoría que ha estudiado todos los desequilibrios o problemas que pueda haber. Con los vetos y exclusiones que hemos visto, sobre todo por parte del PSE y del señor Andueza, no nos están vetando a nosotros, sino a una parte de Gipuzkoa. Desde el PSE han patrimonializado la reforma fiscal haciendo que el PNV pierda además la confianza con el sector productivo del territorio. No hay que olvidar que el PNV en esta reforma se ha podemizado, cosa que no entendemos. Y además rompiendo negociaciones y conversaciones que había tenido ya con el propio sector productivo.

– ¿Teme que sus votantes les hayan visto demasiado blandos?

– La verdad es que no... ¿Blando o duro? No lo sé. Yo no he venido aquí a hablar más alto o a tener más razón que nadie. He venido a mostrar nuestra postura y a tratar de hacer girar ciertas políticas para meter postulados de nuestra manera de ver la realidad. Y creo que lo estamos consiguiendo. No sé si por gritar más y chillar más se tiene más razón.

– ¿Qué le parece que se haya terminado con la obligatoriedad de Multikirola?

– La obligatoriedad es una intrusión en el seno de las familias, en el que se limita la práctica deportiva que pueden hacer los padres con los hijos en su tiempo libre. El Multikirola es algo muy bueno y con lo que todos estamos de acuerdo, pero, ¿qué necesidad hay de limitar lo extra?

– ¿Le gustaría dar el salto de portavoz en las Juntas a candidato a la alcaldía de Donostia?

– El salto se da en las Juntas por todas las competencias que tenemos y porque es el parlamento del territorio. Soy de San Sebastián, pero casi toda mi familia es de Azpeitia y he veraneado toda la vida en Zumaia. Tengo mucho sentimiento guipuzcoano. He estado en el Ayuntamiento y es verdad que es muy bonito, pero ahora mismo estoy en un lugar privilegiado y espero poder estar a la altura de la responsabilidad. Veremos lo que ocurre en dos años.

¿Candidato por Donostia? «He estado en el ayuntamiento y es verdad que es muy bonito, pero ahora mismo estoy en un lugar privilegiado»

– ¿Comparte el rechazo del PP a la oficialidad del euskera en la Unión Europea?

– El papel de Europa a nivel mundial es cada vez más vulnerable por la interdependencia con Estados Unidos y las políticas arancelarias, el problema que tenemos con el envejecimiento de la población o una reforma fiscal que no responde al espíritu transformador que debería tener. ¿En un momento de incertidumbre mundial alguien se cree que lo importante para la sociedad es si un europarlamentario con todo su sueldazo y sus aviones habla en un idioma u otro?

– ¿No cree que el PP está dinamitando puentes con los partidos nacionalistas?

– De ninguna manera. Lo que me sorprende es que los partidos nacionalistas crean que lo mejor para su territorio es que en Europa se hable su idioma. Como si el PNV no tuviera aquí cosas que hacer, entre otras construir un liderazgo fuerte en Gipuzkoa. La sociedad está en otras cosas. Está en el comer, en la inflación, en el cierre de negocios, en si va a tener que cambiar de coche...

Euskera «Me sorprende que el PNV se centre en la oficialidad del euskera en Europa en lugar de crear un liderazgo fuerte»

– ¿Las relaciones entre PP y PNV están cada vez más alejadas como dice Esteban?

– Nosotros aquí tenemos buena relación con todos los grupos políticos a pesar de que otros nos veten o nos excluyan. Lo de Esteban es un postureo continuo y unas dinámicas en las que no nos encontrarán. Nosotros no hemos venido aquí a descalificar a nadie, sino a trabajar con responsabilidad.

– ¿Coincide con el lehendakari en vincular las necesidades económicas con la cuestión migratoria?

– Las declaraciones que hizo el lehendakari como si tú pudieras elegir la inmigración en origen me parecieron muy alejadas de la realidad. Nadie emigra por gusto. Es un fenómeno mundial que nos viene sí o sí. Y dependiendo cómo nos lo tomemos podrás tener un impacto positivo, incluso muy positivo. O un impacto negativo. Necesitamos la inmigración, la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Ahora bien, esto tiene un coste también de inversión inicial. Tenemos que tener la capacidad de integrar tanto social como laboralmente a estas personas de una forma ordenada.