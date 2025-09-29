Mendoza marca hoy los «desafíos» del Gobierno foral con el reto de los Presupuestos

Las Juntas Generales de Gipuzkoa arrancan hoy el primer pleno del curso político con un debate de política general que la diputada general, Eider Mendoza, ... centrará en los desafíos que su Ejecutivo foral proyecta para los próximos dos años de legislatura. Los cuidados, la competitividad del territorio, la sostenibilidad o la profundización democrática serán algunos de los temas a tratar. Aunque si para algo se tendrá que remangar el Gobierno PNV-PSE en lo que queda de año, será para dar luz verde a los Presupuestos de 2026.

La legislatura foral se encuentra en su ecuador y Mendoza dará cuenta hoy de lo realizado hasta ahora por su gobierno y de las iniciativas que tiene entre manos. Destacará la importancia de «continuar mejorando los cuidados de calidad en el futuro». Y subrayará que durante los próximos años, 34.000 personas estarán bajo la protección del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa. La competitividad del territorio también es un eje fundamental para Mendoza y defenderá «garantizar un buen empleo y una industria sólida en el futuro». También resaltará los «pasos que estamos dando para impulsar el transporte público y la movilidad sostenible».

La diputada general, en este apartado relacionado con la competitividad, hablará además sobre la Hacienda, porque es «nuestra competencia propia y sobre la que hemos dado pasos significativos». A principios de este año el Gobierno foral aprobó la nueva reforma fiscal gracias al apoyo de Elkarrekin Podemos. La sostenibilidad será también uno de los pilares del discurso de Mendoza y recordará que la Diputación «sigue avanzando en la gestión de residuos». Asimismo, la diputada general desgranará las ideas su ejecutivo sobre «nuestro compromiso con las comunidades energéticas».

«La defensa de los valores democráticos» formarán parte del discurso de Mendoza. También la «importancia de gestionar el tiempo político», donde habrá que ver si la diputada general hace alusión al complicado escenario político con el que tiene que lidiar el Gobierno central y la posible llegada de un gobierno de la derecha y la extrema derecha en el Estado, como ya han advertido sus compañeros de partido.

La cuestión lingüística saldrá hoy en el pleno de política general. Y no es una cuestión menor, ya que produce una profunda grieta entre los dos socios de que gobiernan Euskadi, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos. El PNV considera que se están produciendo «ataques judiciales» contra el euskera al los tribunales las exigencias lingüísticas para acceder a puestos de trabajo de la administración pública. Una denuncia con la que no comulga el PSE, que antepone en todo momento «los derechos de los trabajadores».

Además, Mendoza recordará el «esfuerzo especial» que su gobierno está haciendo este 2025 por la conmemoración del milenio de la primera aparición escrita de la palabra 'Ipuscoa', «para reivindicar la indentidad comunitaria» del territorio.

Las Cuentas

La aprobación del proyecto económico no será una labor sencilla y, como ya ocurrió durante el curso pasado, jeltzales y socialistas deberán recabar el respaldo de un partido de la oposición, ya que el Gobierno foral no cuenta con la mayoría absoluta. La formación que otorgó sus votos para la aprobación de los Presupuestos de 2025 fue el PP, que ya en 2023 facilitó la investidura de la actual diputada general. Eso podría hacer presagiar que los populares podrían ser ese posible socio que Mendoza necesita pero la reforma fiscal aprobada a principios de este año con Elkarrekin Podemos también mete a los morados en la quiniela.

Más lejano parece un posible acuerdo con EH Bildu. La coalición abertzale fue el partido que ganó las elecciones forales en 2023 y cuenta con cinco escaños más en las Juntas Generales que el PNV. Esa alianza jeltzale parece complicada, ya que en los años anteriores ni han llegado a un acuerdo ni han estado cerca de hacerlo. La portavoz de la izquierda independentista en las Juntas Generales, Maddalen Iriarte, mostró su preocupación el pasado domingo porque a «PNV y PSE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP». La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Maria Eugenia Arrizabalaga, le replicó que «a tenor de lo ocurrido hasta la fecha, está por ver si, por enésima vez, EH Bildu cierra después esa mano que ahora muestra abierta».