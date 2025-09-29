Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ignacio Asensio y Eider Mendoza en las Juntas Generales. Royo

Mendoza marca hoy los «desafíos» del Gobierno foral con el reto de los Presupuestos

Las Juntas de Gipuzkoa arrancan el curso político y la diputada general se centrará en los cuidados, competitividad, sostenibilidad y democracia

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:55

Las Juntas Generales de Gipuzkoa arrancan hoy el primer pleno del curso político con un debate de política general que la diputada general, Eider Mendoza, ... centrará en los desafíos que su Ejecutivo foral proyecta para los próximos dos años de legislatura. Los cuidados, la competitividad del territorio, la sostenibilidad o la profundización democrática serán algunos de los temas a tratar. Aunque si para algo se tendrá que remangar el Gobierno PNV-PSE en lo que queda de año, será para dar luz verde a los Presupuestos de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  6. 6

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  7. 7 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  8. 8 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendoza marca hoy los «desafíos» del Gobierno foral con el reto de los Presupuestos

Mendoza marca hoy los «desafíos» del Gobierno foral con el reto de los Presupuestos