Los diputados guardan un minuto de silencio. Morquecho

Un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza en Juntas

Todos los junteros se han sumado a esta iniciativa en recuerdo de los fallecidos

B.C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:06

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han celebrado este martes el primer Pleno de Política General del nuevo curso político, que ha comenzado con un minuto ... de silencio en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo gazatí. Todos los partidos con representación se han puesto en pie y han participado en el gesto de forma solemne.

