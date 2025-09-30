Un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza en Juntas

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han celebrado este martes el primer Pleno de Política General del nuevo curso político, que ha comenzado con un minuto ... de silencio en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo gazatí. Todos los partidos con representación se han puesto en pie y han participado en el gesto de forma solemne.

«El Gobierno de Israel ha matado a más de 65.000 personas en Gaza, tantas como habitantes tiene Irun. La mayoría son civiles: mujeres y niños. Y la situación empeora día a día. Ciudadanos inocentes asesinados, niños que mueren de hambre, hospitales destruidos, periodistas silenciados, ayuda humanitaria bloqueada…», ha denunciado Mendoza.

A continuación se ha preguntado: «¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno de Netanyahu? ¿No valen nada el derecho internacional, la dignidad humana y la condena de los dirigentes de todo el mundo?». Y, tajante, ha añadido: «Espero que la historia ponga a Netanyahu en su lugar y que, más pronto que tarde, se detenga la masacre y comparezca ante un tribunal, condenado como principal responsable de un genocidio».

La diputada general también ha dejado clara su postura exigiendo «la liberación inmediata de los israelíes secuestrados por Hamás, para poner fin a casi dos años de sufrimiento, y que los palestinos tengan, por fin, la oportunidad de reconstruir sus vidas con ayuda internacional». En este sentido, ha recordado unas palabras escuchadas el pasado año en Donostia al exministro de Cultura de la Autoridad Nacional Palestina, Atef Abu Saif, que decía que «se necesitará mucho tiempo para sanar las heridas de esta masacre».

El gesto simbólico de hoy en las Juntas se suma a los realizados en las últimas semanas en diferentes ámbitos. Ayer mismo, representantes de la Universidad del País Vasco (EHU) se concentraron en los campus de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para denunciar «el insoportable sufrimiento» del pueblo palestino y rechazar «enérgicamente el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania». También reclamaron «respeto y aplicación del derecho internacional humanitario» para garantizar que, «de una vez por todas, entre la ayuda humanitaria».

En la apertura del curso político en el Parlamento Vasco también se repitió este gesto, después de que el lehendakari Imanol Pradales denunciara «el genocidio» que se vive en Gaza. «Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia», manifestó entonces.