Reunión entre el Gobierno foral y Elkarrekin Podemos

Mendoza afirma que «pinta bien» la posibilidad de lograr un acuerdo de Presupuestos con Elkarrekin Podemos

La diputada general de Gipuzkoa asegura que la formación de izquierdas le ha transmitido al Gobierno foral que existe «voluntad» de alcanzar un pacto presupuestario

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:47

Comenta

Al Gobierno foral de Gipuzkoa le falta todavía algo de tiempo para acariciar un acuerdo que propicie la aprobación de su proyecto de Presupuestos para ... 2026. Los socios del Ejecutivo, PNV y PSE, que necesitan de los votos de al menos un partido de la oposición para sacar adelante sus Cuentas, mantienen abiertas las negociaciones con todos los grupo a pesar de que habrían dado estos días pasos significativos en las negociaciones con Elkarrekin Podemos. Si fuera así, sería esta la primera vez que la formación de izquierdas que lidera en las Juntas Generales la política irunesa Miren Echeveste apoya unos Prespuestos de Gipuzkoa.

