Mendoza afirma que «pinta bien» la posibilidad de lograr un acuerdo de Presupuestos con Elkarrekin Podemos
La diputada general de Gipuzkoa asegura que la formación de izquierdas le ha transmitido al Gobierno foral que existe «voluntad» de alcanzar un pacto presupuestario
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 11:47
Al Gobierno foral de Gipuzkoa le falta todavía algo de tiempo para acariciar un acuerdo que propicie la aprobación de su proyecto de Presupuestos para ... 2026. Los socios del Ejecutivo, PNV y PSE, que necesitan de los votos de al menos un partido de la oposición para sacar adelante sus Cuentas, mantienen abiertas las negociaciones con todos los grupo a pesar de que habrían dado estos días pasos significativos en las negociaciones con Elkarrekin Podemos. Si fuera así, sería esta la primera vez que la formación de izquierdas que lidera en las Juntas Generales la política irunesa Miren Echeveste apoya unos Prespuestos de Gipuzkoa.
Tras la reunión que ambas partes mantuvieron ayer, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado este martes que la negociación presupuestaria con Elkarrekin Podemos «pinta bien». Lo ha calificado así porque, según ha apuntado, desde un principio «el talante de la Diputación Foral de Gipuzkoa es siempre y en todos los casos el de buscar un acuerdo». «Lo que hay que ver es si el resto de grupos tienen voluntad para llegar a un acuerdo o no», ha expresado.
Mendoza ha explicado que Elkarrekin Podemos ha transmitido al Gobierno foral que existe «voluntad de acuerdo y por nuestra parte confiamos en esa volutnad». «Nosotros nos vamos a empeñar en seguir trabajando a tope para encontrar un acuerdo que sea bueno para Gipuzkoa», ha asegurado para añadir también que la Diputación foral se va a reunir hoy mismo con EH Bildu y con el PP. «Sería bueno que tuviéramos la capacidad de proyectar de cara a la ciudadanía que somos capaces de llegar a un acuerdo. Eso también tiene mucho valor», ha remarcado.
Dado que no está nada cerrado, Mendoza también ha dejado caer que si no fuera posible el acuerdo, «en caso de que no haya voluntad por parte de los grupos de la oposición», su deseo es transmitir a la ciudadanía «que tenemos la posibilidad de tener buenos presupuestos de cara a 2026».
La diputada general de Gipuzkoa ha tratado de hacer pedagogía y ha transmitido que la Diputación Foral ha elaborado unos Presupuestos «muy buenos» de cara al año 2026. «Estamos en un momento que económicamente permite ofrecer buenos servicios públicos, atender cada vez a más personas durante más tiempo y hacerlo mejor. Al mismo tiempo estamos en disposición de hacer apuestas industriales de futuro, de ofrecer trabajos cualificados de futuro para las nuevas generaciones y de hacer apuestas para reforzar la comunidad que formamos», ha detallado.
