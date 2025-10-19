Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Flores Villar hizo la instrucción en Cartagena. Álbum familiar

«Mi hermano Juan estaba a punto de acabar la 'mili' cuando ocurrió el atentado»

La Armada inaugurará el martes en Hondarribia una placa en memoria del cabo de marinería Juan Flores Villar, asesinado hace 41 años por los Comandos Autónomos Anticapitalistas

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:13

«Mi hermano murió agarrado a una colchoneta en el camarote de la patrullera de la Armada en la que hacía guardia junto a otro ... compañero. Se habían relevado el turno y al parecer Juan estaba descansando cuando explotó una bomba que hundió el barco. Estaba a punto de acabar la 'mili' cuando ocurrió el atentado». Francisco Flores Villar comparte por primera vez con este periódico los pocos datos que conoce del atentado terrorista que acabó con la vida de su hermano mayor, el cabo de marinería Juan Flores Villar, un joven catalán de tan solo 20 años. Fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas –escisión de ETA– el 14 de mayo de 1984 en aguas del Bidasoa. El otro ocupante de la patrullera, Antonio Martínez Abella, pudo lanzarse al agua y se salvó. La familia Flores nunca tuvo noticias de él. «Le he buscado por internet, me gustaría poder charlar con él algún día», asegura Francisco.

