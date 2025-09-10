Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exjefe de ETA Iñaki de Renteria. E. P.

Los exjefes de ETA 'Iñaki de Renteria' e 'Isuntza' niegan haber participado en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

Ambos han declarado por videoconferencia desde Donostia en el proceso abierto en la Audiencia Nacional y se han limitado a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos

A. A.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:48

Los exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', han negado este miércoles en la Audiencia Nacional ... estar implicados en la planificación del asesinato, el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

