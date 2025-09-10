Los exjefes de ETA 'Iñaki de Renteria' e 'Isuntza' niegan haber participado en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

Los exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', han negado este miércoles en la Audiencia Nacional ... estar implicados en la planificación del asesinato, el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Como procesados, el juez Francisco de Jorge les ha tomado declaración indagatoria y han comparecido por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián, ya que se encuentran en libertad. Fuentes jurídicas han indicado que ambos se han limitado a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos.

Estaba previsto que también compareciera el exjefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza', pero su defensa solicitó posponer su interrogatorio hasta que regrese de unas vacaciones que tenía reservadas en Mallorca, una petición a la que el juez accedió y fijó su declaración para el próximo 17 de septiembre, también por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián.

Investigación ampliada a 2026

El instructor, a petición de la Fiscalía y varias acusaciones, ha ampliado el plazo de investigación de la causa hasta enero de 2026, «sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede» para practicar más diligencias.

Cabe recordar que los tres exdirigentes de la banda terrorista fueron procesados el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.

El juez instructor los señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en «datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito».

«Los indicios se desprenden, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica», indicó en un auto.

El asesino declaró el plan

El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado, recordó el juez. Dos años antes, según apuntó, se reunió con 'Kantauri' en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce como acusación en la causa, celebró que se trataba del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA tras los de los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.

DyJ resaltó en una nota de prensa que los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa permitieron a los investigadores averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos.