'Mikel Antza', «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio

Javier G. Legorburu

Elorrio.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Elorrio ha seleccionado de nuevo al exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como «dinamizador» del club de lectura municipal, ... dirigido a vecinos mayores de 16 años. En concreto, se hará cargo de su versión en euskera –hay también en castellano e inglés coordinadas por otras personas–, tarea que lleva realizando desde «hace varios años», según confirmaron fuentes municipales.

