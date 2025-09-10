'Mikel Antza', «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio

El Ayuntamiento de Elorrio ha seleccionado de nuevo al exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como «dinamizador» del club de lectura municipal, ... dirigido a vecinos mayores de 16 años. En concreto, se hará cargo de su versión en euskera –hay también en castellano e inglés coordinadas por otras personas–, tarea que lleva realizando desde «hace varios años», según confirmaron fuentes municipales.

A preguntas de este periódico, la alcaldesa de Elorrio, Julene Lazkano (EH Bildu), justificó la contratación de Albisu con que es «escritor y tiene una gran experiencia en este tipo de trabajos». «En Elorrio cuenta con una muy buena valoración (de los usuarios)», añadió. Covite denunció a finales de 2024 que Albisu ha ejercido tareas similares en las bibliotecas públicas navarras de Espinal, Aoiz, Erro, Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezkoa.

Albisu fue miembro de la dirección de ETA durante doce años, de 1992 a 2004, plazo en el que la banda asesinó a más de 130 personas. Fue detenido en Francia en 2004. Tras ser condenado en el país galo a 20 años de prisión, recobró la libertad en 2019. En España no tenía causas pendientes, pero varios juzgados le investigan por su participación en diferentes asesinatos como uno de los máximos responsables de ETA cuando estos se cometieron. De hecho, un juez le había citado para declarar hoy mismo por el asesinato de Gregorio Ordóñez, pero Albisu ha pedido –y se le ha concedido– posponer a la cita por encontrarse de vacaciones en Mallorca. El magistrado sí tomará hoy declaración a Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Agirre Lete, 'Isuntza'.