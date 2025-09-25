Baiona recuerda hoy el 40 aniversario del atentado de los GAL en el hotel Monbar

Tal día como hoy, hace 40 años, se produjo el considerado atentado más sangriento de los cometidos en Iparralde por miembros de los GAL (Grupos ... Antiterroristas de Liberación). Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta resultó herida en un tiroteo en el restaurante del hotel Monbar de Baiona. Los familiares y allegados de los cuatro asesinados recordarán esta tarde esa matanza por medio de una concentración y una ofrenda floral que se llevará a cabo frente al establecimiento hostelero, organizado por Egiari Zor. Estarán presentes el alcalde de la ciudad, Jean-René Etchegaray, y por parte del Gobierno Vasco el director de Gogora, Alberto Alonso, y la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti.

A las 21.15 horas del 25 septiembre de 1985 dos individuos dispararon contra las personas que se encontraban cenando en el restaurante del hotel Monbar. Agustin Irazustabarrena Urruzola, Inaxio Asteasuinzarra Pagola y Jose Mari Etxaniz Maiztegi murieron en el acto por los disparos recibidos en las cabezas y en los tórax, mientras que Sabin Etxaide Ibarguren falleció pocas horas después en el hospital de Baiona. Una quinta persona, Jean Iriart, resultó herida en una mano.

Los autores del tiroteo huyeron del local, pero pudieron ser interceptados en plena calle por varias personas que fueron testigos del atentado. Los atacantes habían arrojado las armas al río Errobi antes de ser capturados.

Se trataba de dos mercenarios de Marsella llamados Lucien Mattei y Pierre Frugoli. Ambos fueron juzgados y condenados a cadena perpetua por la Justicia francesa. En el juicio, el segundo de ellos declaró que habían sido contratados por agentes del servicio secreto español, por lo que se investigó a los expolicías José Amedo y Michel Domínguez. Debido a un defecto de forma fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que Mattei asumió una condena de facto que no llegó a las dos décadas.

Los GAL reconocieron la autoría del atentado, al tiempo que ETA confirmó a través de un comunicado que los cuatro asesinados formaban parte de su organización. Sus cuerpos fueron trasladados a Gipuzkoa y sus funerales, en Astigarraga, Hernani, Urretxu y Zestoa, se desarrollaron en medio de un ambiente muy tenso y con una fuerte presencia policial.

En 1991 el caso fue archivado en la Audiencia Nacional por falta de pruebas. Cuatro años después, el juez Baltasar Garzón decidió reactivar la investigación, y procesó al entonces secretario de Estado, José Sancristóbal; al exdirector del Cesid Alberto Perote y al que fuera responsable de la brigada antiterrorista Francisco Álvarez. Sin embargo, el sumario volvió a cerrarse en 2001 al considerarse que no se habían logrado avances en la investigación policial y judicial.

Exposición de Gogora

Por otra parte, con motivo del aniversario de este atentado, Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, inaugurará el próximo lunes en San Sebastián, en la casa de cultura Ernest Lluch, la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'. Se trata de la primera muestra sobre los Grupos Armados de Liberación y llega 42 años después del comienzo de la denominada 'guerra sucia', en octubre de 1983, con el secuestro, tortura y asesinato de Josean Lasa y Joxi Zabala en octubre de 1983, los primeros de una lista de 27 víctimas mortales y al menos 24 heridos.

Como actividad complementaria, el 7 de octubre, también en la sala Ernest Lluch, se llevará a cabo un coloquio con especialistas y familiares de las víctimas.