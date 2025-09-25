Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikurriñas en recuerdo de los miembros de ETA asesinados por los GAL en el hotel Monbar, en una imagen de archivo. Christian Borderie

Baiona recuerda hoy el 40 aniversario del atentado de los GAL en el hotel Monbar

Familiares de los cuatro asesinados, el alcalde de la ciudad y representantes del Gobierno Vasco encabezarán una concentración

A. I.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:57

Tal día como hoy, hace 40 años, se produjo el considerado atentado más sangriento de los cometidos en Iparralde por miembros de los GAL (Grupos ... Antiterroristas de Liberación). Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta resultó herida en un tiroteo en el restaurante del hotel Monbar de Baiona. Los familiares y allegados de los cuatro asesinados recordarán esta tarde esa matanza por medio de una concentración y una ofrenda floral que se llevará a cabo frente al establecimiento hostelero, organizado por Egiari Zor. Estarán presentes el alcalde de la ciudad, Jean-René Etchegaray, y por parte del Gobierno Vasco el director de Gogora, Alberto Alonso, y la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti.

