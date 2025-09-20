Gogora inaugurará la primera exposición sobre los GAL el día 29 en San Sebastián

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, inaugurará el próximo 29 de septiembre en San Sebastián, en la casa de ... cultura Ernest Lluch, la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'. La muestra recoge los pormenores del atentado «más sangriento de esta organización terrorista», según recuerda Gogora, en el que dos mercenarios franceses a sueldo, Lucien Mattei y Pierre Frugoli (ligados al hampa marsellesa), ametrallaron y asesinaron en Baiona a cuatro miembros de ETA José Maria Etxaniz Maiztegi; Iñaki Astiasuinzarra Pagola, Agustin Irazustabarrena Urruzola y Sabin Etxaide Ibarguren. También resultó herido en el atentado Jean Iriarte.

Se trata de la primera muestra sobre los Grupos Armados de Liberación y llega 42 años después del comienzo de la denominada 'guerra sucia', en octubre de 1983, con el secuestro, tortura y asesinato de Josean Lasa y Joxi Zabala en octubre de 1983, los primeros de una lista de 27 víctimas mortales y al menos 24 heridos.

Como actividad complementaria, el 7 de octubre, también en la sala Ernest Lluch, se llevará a cabo un coloquio con especialistas y familiares de las víctimas. Además, el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el 40 aniversario de este atentado, tendrá lugar en Baiona un paseo por la memoria y un acto público en el exterior del hotel Monbar organizado por Egiari Zor, al que asistirán familiares de las víctimas y contará con presencia del Gobierno Vasco. Acudirá la directora de Víctimas, Ainhoa Zugasti, y el director de Gogora, Alberto Alonso.

Con la apertura de esta exposición, Gogora y la consejería de Justicia y Derechos Humanos quiere reconocer el sufrimiento «injusto» que han padecidos estas víctimas y sus familias, así como «la desatención institucional» que han sufrido, junto con «otra serie de agravios como la impunidad de muchos perpetradores y las lagunas en el conocimiento de la verdad de lo ocurrido».

Esta iniciativa de memoria impulsada por el director de Gogora, el socialista Alberto Alonso, tiene un doble objetivo: promover el conocimiento de los hechos y recuperar este episodio del pasado reciente para la memoria colectiva de Euskadi; reconocer a las familias de las víctimas «la injusticia del sufrimiento» que han padecido en estos 40 años tanto por la muerte de un familiar de una forma tan traumática como por el propio pesar que conlleva «la falta de respaldo institucional y social».

Este acto llega además en un momento de discusión sobre la significación que el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco darán al Palacio de La Cumbre donostiarra, donde tuvieron secuestrados a Lasa y Zabala.

Catorce paneles explicativos

La exposición 'Hotel Monbar, 40 años de la mayor masacre de los GAL', que permanecerá abierta hasta el 20 de octubre, recoge los detalles del atentado y su trascendencia en la trayectoria de la organización terrorista e incluso va más allá, ya que hace un recorrido extenso que permite entender qué fueron los GAL, como forma de ejercer el llamado 'terrorismo de Estado' y sus antecedentes ligados a grupos de extrema derecha que actuaron en los últimos años del régimen franquista y la transición.

Gogora tratará de explicar con esta exposición cómo se estructuró, cómo actuaba y la trayectoria de este tipo de terrorismo ejercido desde estructuras e instituciones públicas, como pusieron de manifiesto varias sentencias judiciales, al acreditar la implicación de altos cargos del Ministerio del Interior, Gobiernos Civiles y el Centro Superior de Información de la Defensa.

Dos mercenarios galos ametrallaron a José Maria Etxaniz, Sabin Etxaide, Iñaki Astiasuinzarra y Agustín Irazustabarrena

Catorce paneles compondrán la muestra, a través de textos explicativos, documentos de archivo y hemeroteca de la época, en los que se podrá seguir la actuación de este grupo terrorista, entre 1983 y 1987. La exposición hará también un repaso de las investigaciones judiciales y periodísticas ligadas a los GAL. Gogora pretende poner el foco en este episodio olvidado del pasado reciente de Euskadi, y denunciar el 'terrorismo de Estado', la 'guerra sucia' y la quiebra del Estado de Derecho que suponen.

El coloquio del 7 de octubre, a las 19.00 horas en la sala Ernest Lluch de Donostia, contará con especialistas y representantes de las familias de las víctimas y será moderado por la periodista Maitena Salinas. La charla tiene como objetivo poner de relieve la gravedad de la violencia ejercida desde el Estado para denunciar y dar visibilidad al terrorismo de Estado y sus consecuencias. También se pretende abrir un espacio para reflexionar sobre los silencios y el olvido que ha recaído sobre esta violencia; y sobre el deber de memoria y su valor para la convivencia.