Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ikurriñas en recuerdo de los miembros de ETA asesinados en Monbar, en una imagen de archivo. Christian Borderie

Gogora inaugurará la primera exposición sobre los GAL el día 29 en San Sebastián

Dedicada al atentado del hotel Monbar hace 40 años en Baiona, el Gobierno Vasco quiere reconocer el sufrimiento «injusto» que causó el terrorismo de Estado

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:46

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, inaugurará el próximo 29 de septiembre en San Sebastián, en la casa de ... cultura Ernest Lluch, la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'. La muestra recoge los pormenores del atentado «más sangriento de esta organización terrorista», según recuerda Gogora, en el que dos mercenarios franceses a sueldo, Lucien Mattei y Pierre Frugoli (ligados al hampa marsellesa), ametrallaron y asesinaron en Baiona a cuatro miembros de ETA José Maria Etxaniz Maiztegi; Iñaki Astiasuinzarra Pagola, Agustin Irazustabarrena Urruzola y Sabin Etxaide Ibarguren. También resultó herido en el atentado Jean Iriarte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gogora inaugurará la primera exposición sobre los GAL el día 29 en San Sebastián

Gogora inaugurará la primera exposición sobre los GAL el día 29 en San Sebastián