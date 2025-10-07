Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alex Moreno se abraza a un allegado en un acto de homenaje celebrado en 2021. EFE

Alex Moreno: «Si 'Gadafi' es sincero, quiero que me pida perdón en persona»

El hermano de Fabio, el bebé asesinado por ETA en 1991, pide a Iglesias Chouzas que refrende sus palabras en una cita «a solas»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Alex Moreno es el hermano de Fabio, el bebé de dos años asesinado por ETA en 1991 con una bomba lapa que explotó mientras viajaba ... en el coche de su padre, un guardia civil de Erandio. El propio Alex, su gemelo, iba también en ese vehículo pero sólo resultó herido en una pierna. Este periódico publicó ayer en exclusiva las manifestaciones del histórico de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi' quien aseguró, en escritos analizados para su paso al tercer grado, que «la muerte del niño Fabio me marcó profundamente» y manifestó «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas». Alex Moreno, en declaraciones a este diario, emplaza a Iglesias Chouzas a reunirse con él. «Si 'Gadafi' es sincero, quiero que me pida perdón en persona».

