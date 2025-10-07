Alex Moreno: «Si 'Gadafi' es sincero, quiero que me pida perdón en persona»

Alex Moreno es el hermano de Fabio, el bebé de dos años asesinado por ETA en 1991 con una bomba lapa que explotó mientras viajaba ... en el coche de su padre, un guardia civil de Erandio. El propio Alex, su gemelo, iba también en ese vehículo pero sólo resultó herido en una pierna. Este periódico publicó ayer en exclusiva las manifestaciones del histórico de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi' quien aseguró, en escritos analizados para su paso al tercer grado, que «la muerte del niño Fabio me marcó profundamente» y manifestó «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas». Alex Moreno, en declaraciones a este diario, emplaza a Iglesias Chouzas a reunirse con él. «Si 'Gadafi' es sincero, quiero que me pida perdón en persona».

El gemelo de Fabio pone unas condiciones muy claras para esa hipotética cita. «Nosotros dos solos. Sin periodistas, sin instituciones de por medio, sólo dos personas. Dos adultos hablando», concreta. Lo dice con voz serena después de leer en este periódico los extractos de las manifestaciones que han avalado el paso al tercer grado de Iglesias Chouzas. «Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que este tiempo convulso produjo», asegura el preso y cita a continuación, por su nombre, a varias de sus víctimas. «Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entendieran que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado», declara 'Gadafi' en esos escritos. «En la medida de mis posibilidades, contribuiré y ayudaré a sanar el dolor y las heridas de quienes han sufrido a causa de la violencia», añade.

Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri, que aprobó el acceso al tercer grado de 'Gadafi', una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hojea el periódico donde aparecen esas frases Fabio Moreno, que viene de trabajar, y desliza que «me habría gustado que hubiera hecho estas declaraciones de forma pública». Está sopesando su credibilidad. «A veces puedo pecar de ingenuo», se protege. No se opone al tercer grado porque «es la ley y hay que aceptarla», aunque admite que le habría gustado que «cumpla su condena íntegramente». Luego, como respondiendo a un resorte o a un mandato ético que nace de dentro, lanza el órdago. «Yo me ofrezco para vernos en la cárcel de Basauri o en algún permiso que tenga. Sin medios, ni instituciones ni nadie de por medio». El hermano gemelo de Fabio quiere saber si Iglesias Chouzas «se arrepiente de verdad, si no lo hace por un beneficio en su condena. Si es así, si es sincero, yo agradezco esas palabras».

Está dispuesto a «un café o una cerveza» en cualquier ubicación. «En la cárcel de Basauri, o en un permiso, hasta en una casa de los suyos. Yo no me voy a sentir amenazado porque afortunadamente no hay nada que temer en estos tiempos». Este es el tiempo en que el temor se ha desvanecido. «Me ofrezco para que me diga que se siente arrepentido. Si tiene esa carga emocional de saber que lo ha hecho mal, estoy dispuesto. Cinco minutos o cinco horas, sin que lo que digamos sea público». Así de abierto. Atisba hasta dos finales. «Si salimos bien y mirándonos a la cara, mejor. Y si no nos volvemos a hablar, pues también».

Este diario tuvo acceso al expediente estudiado en la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri, donde los expertos se citan de forma periódica para valorar si los reclusos reúnen los requisitos necesarios para progresar de grado. Valoraron que ha disfrutado este año de siete permisos sin incidencias, que ha participado en actividades de voluntariado y que tiene una oferta de trabajo, entre otros asuntos. Los extractos de Iglesias Chouzas tuvieron peso en la decisión.

El Gobierno vasco ha aprobado 19 progresiones de grado en 2025. Cuatro de ellas han sido recurridas por la Fiscalía. Dos fueron revocadas definitivamente y las otras dos –entre ellas la de 'Gadafi'– están siendo analizadas.

Detrás de esta historia hay un funesto 7 de noviembre de 1991. Antonio Moreno Chica, un guardia civil nacido en Granada y radicado en Erandio circula en coche con sus dos gemelos, Fabio y Alex, de dos años. Les lleva a la piscina cubierta de Getxo. En una curva de la calle Tartanga, mientras gira, explota una bomba colocada bajo el asiento del copiloto. Lleva allí tres días, desde que forzó la puerta del vehículo Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', mientras Francisco Javier Martínez Izaguirre vigilaba. Los dos miembros de ETA fueron condenados por el atentado. Tras la explosión, con los tímpanos destrozados, Antonio Moreno saca del coche a Alex, que está herido en una pierna, ve que Fabio ha muerto en el acto.

Alex no recuerda nada del atentado pero perdió el habla durante cuatro meses. Hasta hace poco daba vueltas a la idea de cómo alguien coloca una bomba en un coche donde sabe que suelen viajar dos gemelos de dos años y un hermano mayor de ocho, además de sus padres. Quizá tenga ocasión de preguntárselo, en persona, a quien fue condenado por colocar el explosivo en el asiento del copiloto, Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Alex Moreno tiende su mano para que esa reunión se celebre. «Yo no soy juez ni voy a juzgar. Yo voy como quien soy: el hermano de Fabio».