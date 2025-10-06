Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iglesias Chouzas durante un juicio en 2007 en la Audiencia Nacional por el asesinato de un guardia civil.

El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Tercer grado ·

Iglesias Chouzas, condenado por la bomba lapa que mató al bebé en 1991, declara «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas». La Fiscalía lo ve insuficiente

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que ... mató al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

