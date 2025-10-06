El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que ... mató al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Diario Vasco ha tenido acceso al expediente estudiado en la junta, donde los expertos se citan de forma periódica para valorar si los reclusos reúnen los requisitos necesarios para progresar de grado. En este caso, las palabras de Iglesias Chouzas han tenido peso y también el hecho de que se dirige directamente a algunas de sus víctimas y las llama por su nombre. «Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que ese tiempo convulso produjo en otras personas, expresamente mis víctimas directas Ricardo Couso, Fabio Moreno, José Manuel Alba, Alberto Sánchez, José Martín Bretón, Ramón Bañuelos, José Manuel Cruz Castro, Luis Alfredo Achurra, Pedro Carbonero».

Los presos redactan estos escritos -que van desde manuscritos a cartas formales dirigidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria- y son estudiados a fondo porque se considera que dan muestra de la «evolución favorable» del reo, un requisito de la ley para acceder a la semilibertad. «Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entiendan que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado, desaparezca en la medida de lo posible y que sus heridas queden sanadas lo más posible», declara Iglesias Chouzas en estos documentos. Se compromete incluso a «contribuir y ayudar a sanar el dolor de quienes han sufrido por la violencia».

«Quiero mencionar la muerte del niño Fabio, ya que fue un hecho que me marcó profundamente sin que ello suponga que me olvido de las demás víctimas»

«Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que este tiempo convulso produjo en otras personas (les cita por su nombre)»

Los expertos de la Junta de Tratamiento de Basauri debatieron en aquella reunión si se cumplían los requisitos necesarios para que 'Gadafi' pasara al tercer grado. Condenado por su participación en casi una veintena de asesinatos, terminará de cumplir condena en 2032. Se le estaba aplicando hasta entonces el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que flexibilizaba ya su régimen cerrado. En la práctica es una vía para que un interno pueda beneficiarse, al menos parcialmente, del régimen de semilibertad previsto para el tercer grado sin estar todavía clasificado en él. Ese precepto se aplicó en su momento a varios reclusos del procés, a Bárcenas y Urdangarin, entre otros. El Gobierno Vasco lo ha utilizado para flexibilizar en los últimos tiempos el régimen de más de una veintena de expresos de ETA.

Cómo se acredita

Para la luz verde al tercer grado, la junta valoró que Iglesias Chouzas ha disfrutado de siete permisos sin incidencias a lo largo de 2025. Que tiene apoyo familiar -tiene una hija con la exreclusa de la banda Nagore Múgica-, que ha participado en actividades de voluntariado con una valoración positiva, que está abonando parte de la responsabilidad civil parcial y que tiene una oferta laboral, entre otros asuntos. La decisión que debían tomar los responsables penitenciarios y los especialistas -responsables de prisiones, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros- era si reunía todos los requisitos para la concesión del tercer grado. Ahí la evolución del recluso es fundamental.

El gran debate está en cómo se acredita esa evolución. Por un lado, se escucha la valoración de quienes tratan con el recluso y que trasladan si perciben una motivación suficiente en el recluso para «el cambio» y, por otro, se estudian los escritos y opiniones del propio reo. En este caso, se tuvo en cuenta que las manifestaciones de Iglesias Chouzas le alejan de su pasado y además no tienen el formato estereotipado, casi de plantilla, que sustentó varios recursos de la Audiencia Nacional. Con todos esos elementos y «tratando el caso como uno más», tal y como recalcó el jueves el Gobierno Vasco, la junta adoptó la decisión final de aprobar su acceso a la semilibertad.

Las claves 18 progresiones de presos de ETA al tercer grado son las que ha aprobado en 2025 la consejería de San José

Sucedió en 1991 El atentado de Erandio marcó una época y Gadafi se convirtió casi en una obsesión para la Policía

Para el tercer grado Los manuscritos de los reclusos se estudian porque dan pistas sobre su «evolución personal»

Sin embargo, la Fiscalía señaló el viernes que, aun siendo «cierto que el interno muestra una evolución muy favorable en el tratamiento penitenciario», también hay que tener que, «aun cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena de 30 años, la suma total de las penas impuestas es de 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión y los hechos objeto de condena son de extrema gravedad».

Covite siempre se ha mostrado muy crítica con que estos escritos de los presos tengan un papel relevante en la decisión, ya que considera que lo que verdaderamente muestra el arrepentimiento es la desvinculación «con el entorno de Sortu, que es quien les prohíbe expresamente arrepentirse». Por eso Covite volvió a denunciar el jueves pasado que esta progresión es «fraudulenta».

El atentado de Fabio

Erandio, 7 de noviembre de 1991. Cuatro y media de la tarde. Sale de su casa Antonio Moreno Chica, un guardia civil nacido en Granada y radicado en Bizkaia. Está casado con Arantxa Asla, que regenta un bar en la localidad. Tienen dos gemelos, Fabio y Alex, de dos años, y otro niño de ocho, Marco. Antonio sube a los gemelos al coche para llevarles a la piscina cubierta de Getxo. Después de echar gasolina, circula por la calle Tartanga y tiene que girar. Son las 16.45 horas. En esa curva explota una bomba colocada bajo el asiento del copiloto. Lleva allí tres días, desde que forzó la puerta del vehículo Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', mientras Francisco Javier Martínez Izaguirre vigilaba. Los dos miembros de ETA fueron condenados por el atentado. Tras la explosión, con los tímpanos destrozados, Antonio Moreno saca del coche a Alex, que está herido en una pierna, y su vida se rompe al ver que Fabio ha muerto en el acto. Alex ofreció su testimonio hace pocos años. Confesó que no recordaba nada del atentado, que perdió el habla durante cuatro meses y contó muchas cosas que le habría gustado hacer junto a Fabio.

«Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entendieran que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado»

«En la medida de mis posibilidades, contribuiré y ayudaré a sanar el dolor y las heridas de quienes han sufrido por causa de la violencia»

Aquel atentado marcó una época y 'Gadafi' se convirtió casi en una obsesión para la Policía. Era uno de los principales integrantes de un 'comando Bizkaia' singularmente letal. Su trayectoria había comenzado muy joven, cuando fue arrestado por primera vez con apenas 21 años. Poco después huyó a Francia y en 1987 se unió al 'Bizkaia'. El grueso de su actividad delictiva se concentra en los años siguientes. Cuando fue arrestado en el año 2000 cerca de Bayona, acumulaba decenas de órdenes de captura internacional. Fue condenado por decenas de atentados y por un delito continuado de terrorismo.

El Gobierno Vasco ha aprobado 18 progresiones al tercer grado de miembros de ETA en 2025. Queda al margen el caso del preso Mikel Otegi, que también ha alcanzado la semilibertad pero no militaba en ETA cuando mató a dos ertzainas en Itsasondo. Hasta la fecha, tres de esas 18 progresiones habían sido recurridas por la Audiencia Nacional. Hasta ahora, dos de ellas han quedado finalmente revocadas y la tercera está en estudio. Ahora hay que añadir la de 'Gadafi'.