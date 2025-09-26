Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de 'Txiki' y Otaegi, en un acto en Zarautz. FÉLIX MORQUECHO
Acto en Pamplona

Medio siglo del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi, una conmemoración en plena polémica

Los dos miembros de ETA, ejecutados por el régimen franquista, serán recordados este sábado por Sortu en el Anaitasuna de Pamplona en pleno debate sobre el papel de la banda terrorista en la dictadura

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:07

Tal día como el de mañana, un 27 de septiembre de hace 50 años, el régimen de Franco llevó a cabo los fusilamientos de los ... miembros de ETA-pm Jon Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi, junto a otros tres del FRAP -José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo-. Fueron los últimos ejecutados por la dictadura franquista. El aniversario y la convocatoria de actos de memoria de 'Txiki' y Otaegi, condenados a muerte durante el franquismo, en procesos judiciales que no cumplieron los mínimos estándares de un juicio justo y que fueron reconocidos como víctimas de violencia política por el Gobierno Vasco en un proceso que inició el lehendakari Patxi López en 2012, ha abierto este verano un debate sobre su figura y el papel de ETA en el franquismo y la dictadura. Su memoria será recordada este sábado en un acto organizado por Sortu en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

