Medio siglo del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi, una conmemoración en plena polémica

Tal día como el de mañana, un 27 de septiembre de hace 50 años, el régimen de Franco llevó a cabo los fusilamientos de los ... miembros de ETA-pm Jon Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi, junto a otros tres del FRAP -José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo-. Fueron los últimos ejecutados por la dictadura franquista. El aniversario y la convocatoria de actos de memoria de 'Txiki' y Otaegi, condenados a muerte durante el franquismo, en procesos judiciales que no cumplieron los mínimos estándares de un juicio justo y que fueron reconocidos como víctimas de violencia política por el Gobierno Vasco en un proceso que inició el lehendakari Patxi López en 2012, ha abierto este verano un debate sobre su figura y el papel de ETA en el franquismo y la dictadura. Su memoria será recordada este sábado en un acto organizado por Sortu en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

La polémica sobre los reconocimientos a 'Txiki' y Otaegi se avivó en el mes de agosto tras la retirada por parte del Ayuntamiento de Zarautz de una gran pancarta con sus fotografías que recordaba a ambos en el barranco de Santa Bárbara. El episodio enfrentó a PNV y la izquierda abertzale. También Gogora, en manos de los socialistas, cuestionó que merezcan homenajes y discrepó de que se presenten a ambos como «luchadores por la libertad».

Visiones contrapuestas

Tras la retirada de la pancarta en Zarautz, el dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodriguez remarcó que 'Txiki' y Otaegi «combatieron contra una dictadura fascista». «En cualquier país europeo serían objeto de homenajes institucionales. Aquí, siguen criminalizando su memoria. Señal de que queda mucho por desatar», expuso en una red social. Covite, el colectivo de víctimas del Terrorismo le respondió que «Txiki y Otaegi pertenecían a una organización terrorista que, incluso tras el franquismo, siguió matando, secuestrando y torturado a personas, incluidos niños». «Es más, la mayor parte de sus crímenes los cometieron en democracia», resaltó.

Sortu, que cada año celebra actos en esta fecha en el marco del Gudari Eguna en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi, en esta ocasión transcurrido medio siglo desde ambos fusilamientos llevará a cabo un acto este sábado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, en el que quieren reivindicar que «tenemos la oportunidad de liberarnos de lo que el dictador fascista dijo dejar 'atado y bien atado'».

Jon Paredes Manot, 'Txiki', y Anjel Otaegi fueron condenados a muerte por sendos consejos de guerra y fusilados el 27 de septiembre de 1975. Estos hechos conllevaron en su momento una oleada de protestas tanto dentro como fuera de las fronteras de Euskadi. Juan Paredes, conocido como 'Txiki', nació en Extremadura en 1954 y, pocos años después, emigró a Euskadi junto a su familia para establecerse en Zarautz. Entró en EGI, las juventudes del PNV en 1972 y pasó posteriormente a formar parte de ETA. Anjel Otaegi nació en 1942 en Azpeitia. Con 20 años trambién comenzó su relación con el entorno de EGI para, posteriormente, involucrarse en ETA.