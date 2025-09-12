Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón llega al Palau de la Generalitat. EFE

Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols

El president pone en valor el trabajo realizado por su vicepresidente segundo, que dejará el cargo casi un año después de su nombramiento

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:56

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acometerá la remodelación de su Gobierno el próximo 5 de noviembre. Así lo ha desvelado este viernes el ... jefe del Ejecutivo autonómico en Elche. Mazón ha justificado la fecha al explicar que el martes 4 de noviembre se reunirá el Consell por última vez con la presencia del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que ese día abandonará su puesto. Un día después, Mazón desvelará la nueva composición de su Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  7. 7

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  9. 9

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  10. 10 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols

Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols