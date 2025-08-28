Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro Marlaska, durante su comparecencia en el Senado. EFE

Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios

El ministro del Interior rechaza las críticas por la falta de previsión o por errores en los mecanismos de coordinación

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:43

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» y de «menospreciar el trabajo bien ... hecho» en la crisis de los incendios para de esta forma «enmascarar sus propios errores de gestión». Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a petición del PP, Marlaska ha rechazado las críticas por la supuesta falta de previsión del Estado o por los errores en los mecanismos de coordinación. «Han funcionado perfectamente», ha asegurado el ministro.

