María Chivite: «Ni el consejero de Cohesión Territorial ni yo adjudicamos obras»

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recalcado este lunes que, por ley, ni ella ni el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, adjudican obras ... ni forman parte ni de órganos ni de mesas de contratación de obra pública.

Chivite ha comparecido en el Parlamento, a petición de UPN y PP, para hablar del 'caso Cerdán' y las empresas investigadas por la UCO que han sido adjudicatarias de obras en Navarra. Se trata en concreto de Acciona y Servinabar, que forman parte en la actualidad de la UTE que está realizando las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, contratación por la que le ha preguntado UPN.

Según informa Diario de Navarra, la presidenta ha indicado que la Administración foral «en ningún caso podía conocer el supuesto acuerdo privado relacionado con el reparto societario de Servinabar» encontrado por la UCO entre el exdiputado navarro y ex secretario de Organización del PSOE y del PSN, Santos Cerdán, y el propietario de esta empresa, Antxon Alonso.

Chivite ha recalcado que ni en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ni en las actuaciones judiciales está la adjudicación de las obras de Belate, y que aquí podía terminar la comparecencia.

No obstante, ha insistido en que su Gobierno está impulsando esa triple auditoría sobre las obras a empresas citadas en la trama, recalcando que no pesa en este momento «ningún indicio de ilegalidad» sobre estos contratos.

Ha vuelto a sostener que la adjudicación a Belate ha sido «la más transparente» que ha hecho el Ejecutivo, de la que se han hecho públicos todos los documentos.

Obras de Belate

Chivite ha detallado el proceso de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate para concluir que el director general de Obras Públicas del Gobierno, Pedro Andrés López, se encontró encima de la mesa con dos documentos: una propuesta de adjudicación, tras un «procedimiento administrativo tasado y que se ha llevado a cabo conforme a la normativa», y un informe de «fiscalización positivo, aunque con un reparo que no suspende la tramitación de la adjudicación».

Ha agregado que, para «clarificar» la propuesta, se pidió al Ministerio de Transportes un certificado que avalara el criterio de los ingenieros de la mesa de Belate y, por tanto, si la adjudicataria tenía suficiente «solvencia técnica» para este tipo de obras, certificado que se obtuvo. «Así que el director general firma la resolución de adjudicación» para la UTE en la que estaban Acciona, Servinabar y Excavaciones Fermín Osés.

Ha indicado que se abrió un periodo de alegaciones de 15 días en el que ninguna de las otras seis empresas licitadoras presentó recurso. Se firmó el contrato y comenzaron las obras, que tendrán un periodo de ejecución de 45 meses.

Ha señalado que su relato se puede comprobar con documentos públicos y que suscribe lo que dijo en su momento el consejero: que la adjudicación fue «legal y transparente». Así ha respondido a UPN en lo relativo a la adjudicación de las obras en Belate.

El PP había preguntado a la presidenta María Chivite por las relaciones y contratos de su Ejecutivo con empresas citadas en el informe de la UCO, y ella no ha entrado en este asunto, al señalar que es un informe que no es público y que hasta la letrada del Parlamento ha dicho que ella está en su derecho de no contestar. «No quiero ser cómplice de este sistema de filtraciones interesadas que, en mi opinión, torpedean el buen hacer de la Justicia», ha sostenido Chivite.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha preguntado a la presidenta si, tras todo lo ocurrido y tras conocer que Cerdán era copropietario de Servinabar, según la investigación de la Guardia Civil, «¿no le da vergüenza? ¿Le compensa seguir?». Ha señalado que la presidenta «no es una víctima política» y debe dejar su cargo por acción o, si no se enteró de nada, por omisión. «No sé si sabía o no, pero sí sé que no quiso saber nada», porque desde hace 14 meses se conocían datos de la adjudicación de Belate y las presuntas irregularidades, y UPN se lo advirtió, ha añadido.

Ha indicado que Chivite se «empeñó» en decir que el «supuesto caso Belate no existe» y ahora los técnicos que denunciaron lo que ocurrió «han sido perseguidos por el Gobierno y el consejero que le acompaña», en alusión a Óscar Chivite. «Es cierto que usted no adjudica, pero el señor Cerdán mandaba en Navarra y usted no nombra a un consejero sin que lo sepa el señor Cerdán», ha añadido.

Le ha preguntado si mantiene que nunca habló con el exdiputado y exdirigente socialista sobre Belate, y ha insistido en querer saber cómo conoció a Antxon Alonso, con el que se reunió. «Va a tener un problema, señora Chivite, que cada día es mayor, problema de credibilidad porque esto lo mancha todo. Y no se explica por muchas explicaciones que dé», ha zanjado Esparza.

El portavoz del PP, Javier García, también ha pedido a la presidenta que explique su relación con el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, que se reunió con varios miembros del Gobierno, entre ellos María Chivite. Ha dicho a esta que es la máxima responsable del Gobierno en un momento en el que la confianza de los navarros en las instituciones es «nula», de lo que ha responsabilizado a la presidenta.