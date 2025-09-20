Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, durante la presentación del cambio de la nueva denominación oficial de la estación de Córdoba-Julio Anguita. EFE

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

El líder de Izquierda Unida insta a ambos partidos a apoyar losPresupuestos y compara la situación en Gaza con lo ocurrido en Auschwitz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:14

La negociación de los Presupuestos Generales delEstado para 2026 se prevé espinosa para Moncloa. Con Podemos y Junts a la contra, elGobierno percibe las conversaciones ... como una última bala para salvar una legislatura que, de no contar con Cuentas Públicas, acabaría reducida a la mera supervivencia del Ejecutivo. En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que forma parte del grupo de socios minoritarios de la coalición, advierte a los líderes de ambas formaciones, Ione Belarra y Carles Puigdemont, de las consecuencias que podría aparejar su «estrategia de derribo al Gobierno» por su inflexibilidad en las líneas rojas que están marcando en las conversaciones.

