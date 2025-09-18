Una llamada entre Pradales y Díaz desbloqueó el conflicto y facilitó el traspaso de la prestación por desempleo

El lehendakari Imanol Pradales acude este jueves al debate de política general –el primero de su mandato– con el último acuerdo para el traspaso de las prestaciones de desempleo ... bajo el brazo y con la convicción de que su apuesta por la negociación con el Gobierno central rinde frutos, a pesar de la dilación y de los retrasos que sufre el desarrollo del Estatuto de Gernika. Lo hace después de una conversación telefónica mantenida esta misma semana con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Según han confirmado fuentes de Lehendakaritza, el contacto ha sido telefónico, ha tenido lugar en las últimas horas –esta misma semana– y ha sido «fundamental para desbloquear» el asunto. Y todo ello más allá de las gestiones realizadas estos días por la consejera de Gobernanza y Autogobierno, Maria Ubarretxena, con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y que desembocaron ayer mismo en un acuerdo definitivo para activar un primer bloque de transferencias en materia de Seguridad Social. El traspaso del régimen económico se convierte en el capítulo más espinoso y aunque tan solo se han encargado ya informes a este respecto, la Administración central no se cuestiona la caja única.

Pradales fue el protagonista del encuentro de julio de la Comisión de Cooperación Permanente que reúne a representantes del Gobierno español y del Ejecutivo vasco bajo la presidencia, respectivamente, del presidente Pedro Sánchez y del lehendakari.

Pradales se refirió entonces críticamente a la falta de resultados en relación con algunas de las cuestiones que al final han quedado desatascadas. En ese sentido hizo un llamamiento expreso al presidente del Gobierno a «poner orden» en el seno del Ejecutivo de coalición, en concreto con Sumar, su socio, y a despejar los últimos escollos técnicos y políticos de esta transferencia, al entender que el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, se había convertido en un obstáculo político a la hora de abordar la agenda socieconómica y laboral del Estatuto de Gernika.

El lehendakari también emplazará a los partidos vascos a aprovechar el actual momento para encontrar un nuevo pacto estatuario que dé respuesta a las nuevas demandas de la sociedad vasca y que puede también condicionar el margen de maniobra de las políticas públicas en un contexto de cambio demográfico y envejecimiento. Lo hace en una coyuntura de gran incertidumbre, tanto en España como en el entorno internacional. Y desde la reivindicación de los acuerdos estrátegicos de país en materias como la salud, la vivienda, la educación y la reindustralización. Pradales emplazará también a Sánchez a completar con rapidez el Estatuto pero abogará por la vía de la negociacion y del pacto como herramienta más eficaz para resolver los problemas más acuciantes.