Imanol Pradales y Yolanda Díaz.

Una llamada entre Pradales y Díaz desbloqueó el conflicto y facilitó el traspaso de la prestación por desempleo

El lehendakari había pedido en julio a Sánchez «poner orden en el Gobierno», en alusión a la vicepresidenta y ministra de Trabajo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:00

El lehendakari Imanol Pradales acude este jueves al debate de política general –el primero de su mandato– con el último acuerdo para el traspaso de las prestaciones de desempleo ... bajo el brazo y con la convicción de que su apuesta por la negociación con el Gobierno central rinde frutos, a pesar de la dilación y de los retrasos que sufre el desarrollo del Estatuto de Gernika. Lo hace después de una conversación telefónica mantenida esta misma semana con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Según han confirmado fuentes de Lehendakaritza, el contacto ha sido telefónico, ha tenido lugar en las últimas horas –esta misma semana– y ha sido «fundamental para desbloquear» el asunto. Y todo ello más allá de las gestiones realizadas estos días por la consejera de Gobernanza y Autogobierno, Maria Ubarretxena, con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y que desembocaron ayer mismo en un acuerdo definitivo para activar un primer bloque de transferencias en materia de Seguridad Social. El traspaso del régimen económico se convierte en el capítulo más espinoso y aunque tan solo se han encargado ya informes a este respecto, la Administración central no se cuestiona la caja única.

